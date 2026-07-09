Lider eşleri çocukları konuştu

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Toplantının açılışında konuşan Emine Erdoğan, şunları söyledi:



“Araştırmalar, gençlerin üçte birinin yapay zekayla konuşmayı, insanlarla konuşmaya tercih ettiğini gösteriyor. Yapay zeka, artık yeni neslin sırdaşı ve akıl hocası... Mesele, milyarlarca çocuğun ne göreceğine, neye inanacağına, bir elin parmaklarını geçmeyen sayıda şirketin, birkaç kilometrekarelik bir vadiden karar veriyor olmasıdır.





15 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN ERİŞİMİNİ SINIRLADIK

Türkiye olarak biz bu sorumluluğun gereğini yapmaya gayret ediyoruz. Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmemiz ile bu mücadeleyi uluslararası zemine taşıdık. İç düzenlemelerle 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini sınırladık. Bugün bu masa etrafında temsil edilen pek çok ülkenin, bu anlamda önemli adımlar attığını biliyorum. Nehir kirlenmeye devam ederken, kıyıda filtre dağıtmakla yetinemeyiz. Çocuk güvenliği, dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olmalıdır. Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri, ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır.

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NİYETİMİZ ÇAĞIN İMKANLARINDAN MAHRUM BIRAKMAK DEĞİL

Ne var ki hiçbir yasa, hiçbir filtre, bir çocuğun kalbindeki boşluğu sevgi ve sahici insan ilişkileri gibi dolduramaz. Burada niyetimiz çocuklarımızı çağın imkanlarından mahrum bırakmak değildir, bu imkanları onların onuruna, güvenliğine ve gelişimine layık hale getirmektir. Çocuklarımız için her tür sömürgeden özgürleşmiş, daha güvenli ve insani bir dijital gelecek inşa edeceğimize yürekten inanıyorum.” Emine Erdoğan, ardından programa ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda tüm lider eşlerine teşekkür etti.





TÜRK MUTFAĞI LEZZETLERİ

Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan, lider eşleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemekte, misafirlere fava, Urla enginarı, Anadolu usulü kabak çiçeği dolması ve asma yaprağı dolması, keşkek ile Emiralem çileğinin de aralarında bulunduğu eşsiz lezzetler ikram edildi. Lider eşleri yemeklerini, İznik çinisi örneklerini barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yedi. Öğle yemeğinin ardından Emine Erdoğan ve lider eşleri, aile fotoğrafı çektirdi.

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HEDİYE ÇANTAYLA

Güney Kore Devlet Başkanı’nın eşi Kim Hea Kyung, programa, Türkiye’ye önceki gelişinde Emine Erdoğan’ın hediye ettiği sof kumaşından yapılan şal ve çantayla geldi. Emine Erdoğan, Fransızca “Hoş geldiniz” diyerek karşıladığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron’la da salona el ele girdi.