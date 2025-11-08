×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Libya’yla işbirliği telefonu

Güncelleme Tarihi:

#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Libya#Abdülhamid Dibeybe
Libya’yla işbirliği telefonu
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin, Libya’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini, güvenlik ve istikrarı temin etmek için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Libya arasında enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin önemli olduğunu, iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması için dayanışma içinde yürütülen çalışmaların süreceğini belirtti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Libya#Abdülhamid Dibeybe

BAKMADAN GEÇME!