Libya’ya ikinci kritik ziyaret

Türkiye’nin askeri danışmanlık ve eğitim hizmeti verdiği Sarrac yönetiminin, Hafter milisleri karşısında büyük kazanımlar elde etmesinden sonra yapılan bu önemli ziyaretin, Ankara’nın Trablus yönetimine tam desteğini göstermesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. Geçen 17 Haziran’da da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan oluşan Türk heyeti Libya’ya giderek, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Feyyaz Sarrac ve diğer yetkililerle görüşmüştü.

Oramiral Özbal’ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın direktifleri doğrultusunda Libya’ya gittiği ve Genelkurmay Başkanı Muhammed eş-Şerif ile görüştüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre başkent Trablus’ta Libyalı ve Türk yetkililer tarafından karşılanan Oramiral Özbal, Libya Genelkurmay Başkanı Şerif ile Bu Sitte Askeri Deniz Üssü’nde bir araya geldi. Libya Genelkurmay Başkanı, Oramiral Özbal’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özbal’ın ziyaretinin Fransa ve Rusya’nın Hafter milislerine yeniden güçlü destek mesajları vermesi ve Rusya’nın Hafter’in elindeki bölgelere savaş uçağı ve paralı askerler gönderdiği iddialarından sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.