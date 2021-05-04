Libya'ya çıkarma

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Başkanı Hakan Fidan dün sürpriz bir şekilde Libya’nın başkenti Trablus’a gitti. Heyet Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü. Bu önemli ziyareti iki bakanlık ayrı ayrı duyurdu. İlk duyuruyu Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Akar ve Orgeneral Güler’in Libya’ya gittiğini bakanlığın resmi Twitter hesabından paylaşarak yaptı. 15 dakika sonra Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Sayın Bakanımız, Sayın Milli Savunma Bakanımız ve Sayın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızla birlikte 3 Mayıs 2021 tarihinde Libya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” denildi.

DESTEĞİ VURGULADIK

Mevlüt Çavuşoğlu Trablus temasları çerçevesinde, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’yle görüştü. Dibeybe’yle gerçekleşen görüşmesini Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak duyuran Çavuşoğlu, “Ülkemizin Milli Birlik Hükümeti’ne desteğini vurguladık” dedi. Çavuşoğlu, görüşmede aynı zamanda Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’ndeki konuların takibini ele aldıklarını belirterek, Türk şirketlerinin Libya’ya dönerek ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

İNSANLIK DRAMINI ÖNLEDİK

Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Batısıyla, doğusuyla, güneyiyle Libya bizim için mukaddes bir ülkedir. Türkiye olarak Libya’nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasını her zaman ilke edindik ve önem veriyoruz. Libya halkının ve meşru hükümetlerinin zor dönemlerinde daima yanında yer aldık. Trablus’a saldırılar karşısında Libya’nın meşru hükümeti bazı ülkeleri biz dahil, davet etti. Bu çağrıya sadece Türkiye olumlu cevap verdi. Güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası kapsamında Libya’ya sağladığımız destek, iç savaş, kardeş kavgası ve insanlık dramını önledi. Görev başındaki hükümetin tüm Libya halkına destek götürme çabaları var, destekliyoruz. ” Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu ayrıca, Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile de görüştü.

KABİNESİYLE GELMİŞTİ

Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe de 12 Nisan’da Ankara’ya tüm kabinesi ve Genelkurmay Başkanı ile resmi ziyarette bulunmuş ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

DESTEK ZİYARETİ

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Libya Görev Grubu Komutanlığı’nı ziyaret etti. Akar’ı burada Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad, Batı Bölge Komutanı Tümgeneral Usame Cuveyli ve Trablus Bölge Komutanı Tümgeneral Abdülbaki Mervan karşıladı. Bakan Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad ile görüştü. Daha sonra Libya Başbakanı Abdül-hamid Dibeybe, Türk heyetini kabul etti.

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