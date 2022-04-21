Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Libyalı turisti bıçaklayıp, çantasını gasbederek kaçtı

#Nouri Elsirmani#Konya#Gasp
Libyalı turisti bıçaklayıp, çantasını gasbederek kaçtı

Konya'da Libyalı Nouri Elsirmani (50), yanına yaklaşan kişi tarafından içinde para ve telefonu olan çantası gasbedilip, kalçasından bıçaklandı. Elsirmani, hastaneye kaldırılırken, polis de kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. 

Haberin Devamı

Olay, saat 02.00 sıralarında, Meram ilçesine bağlı Sahibiata Mahallesi Alaaddin Bulvarı'nda meydana geldi. Libya uyruklu Nouri Elsirmani'nin içinde para ve telefonu olan çantası, yolda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından zorla alınmak istendi. Elsirmani, çantasını vermemek için direnirken, şüpheli de kalçasından bıçakla yaralayıp, çantasını gasbederek kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elsirmani, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Nouri Elsirmani'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Libyalı turisti bıçaklayıp, çantasını gasbederek kaçtı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nouri Elsirmani#Konya#Gasp

BAKMADAN GEÇME!

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

#Kiralık Ev
Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk
Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

#2. Abdülhamid

BAKMADAN GEÇME!

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

#Kiralık Ev
Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk
Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

Abdülhamid’in kayıp çantası... Asırlık gizem bu kez paha biçilemez bir elmas ile gündemde...

#2. Abdülhamid