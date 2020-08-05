Libyalı öğrencilere Isparta’da terörle mücadele eğitimi

Geçtiğimiz şubat ayında darbeci Hafter güçlerinin hedefi olan ve 30 öğrencisini kaybeden Libya Kara Harp Okulu’ndan 171 öğrenci, 20 Temmuz’da eğitim için Isparta Terörle Mücadele Eğitimi ve Tatbikat Merkez Komutanlığı’na geldi. Libyalı öğrencilere, Türk subayları tarafından eğitim verilmeye başlandı. Öğrenciler silah teknolojilerinin yanı sıra, meskun mahal ve arazide hareket dersleri de alıyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Libyalı öğrencilerin fotoğrafları paylaşıldı ve eğitimlerinin sürdüğü belirtildi.

SOMALİ ORDUSUNA TÜRK DESTEĞİ

Somali’nin kıtlıkla mücadele ettiği 2011 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ailesi ve kalabalık bir heyetle başkent Mogadişu’ya yaptığı destek ziyareti iki ülke arasındaki işbirliğini zirveye çıkarttı. Somali ile Türkiye arasında askeri alanda, sağlık ve eğitimde anlaşmalar yapıldı. Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Türkiye’nin Somali ordusunun 3’te 1’ini eğiteceğini söyledi. Türkiye’nin yurtdışındaki en büyük askeri eğitim merkezinin Somali’de olduğunu belirten Mehmet Yılmaz, “Askerler 3 ay temel eğitim aldıktan sonra Isparta Komando Merkezi’ne gidiyor. 3 ay da orada eğitim alıp görevlerine başlıyor” dedi. Yılmaz Türkiye’nin sadece asker değil özel harekât polisi de yetiştirdiğini belirterek, “Şimdiye kadar 600 özel harekâtçı yetiştirdik. Program kapsamında 1000 özel harekât polisi eğitilmiş olacak” diye konuştu. Yılmaz eğitim alanında da Türkiye Maarif Vakfı’nın okullarının Somali’de faaliyet gösterdiğini anlattı.