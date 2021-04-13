Libya’dan 14 bakanla geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dibeybe’yi Cumhurbaşkanlığı’nın ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ile Dibeybe, koronavirüs önlemleri nedeniyle uzaktan selamlaştı. Erdoğan ve Dibeybe’nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. 14 bakan ve 5 başbakan yardımcısı ile Ankara’ya gelen Dibeybe, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı Türkçe “Merhaba asker” diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Dibeybe, Libya Milli Birlik Hükümeti bayrakları önünde gazetecilere poz verdikten sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara