Libya’daki son durumu görüştüler

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, verimli bir görüşme gerçekleştiği belirtilirken, özetle şunlar kaydedildi: “Libya’da sağlanacak barış ve huzurun komşu ülkeler ve Avrupa başta olmak üzere tüm bölgenin yararına olduğunu vurgulayan Sayın Cumhurbaşkanımız, uluslararası toplumun da bu doğrultuda ilkeli bir duruş ortaya koyması gerektiğini dile getirmiştir. Görüşmede, Türkiye’nin Libya’daki meşru hükümet ile imzaladığı mutabakat muhtıraları çerçevesinde hayata geçirilen iş birliklerini güçlendirecek hususlar ile Türkiye’nin ve Libya’nın Doğu Akdeniz’deki haklarını koruyacak adımlar da değerlendirilmiştir.”

MICHEL’LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, dün akşam ayrıca Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonla görüştü. Erdoğan görüşmede, Yunanistan’ın ve bazı AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege’de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında AB’nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, AB’nin Doğu Akdeniz’de sergileyeceği tutumun uluslararası hukuk ve bölgesel barış açısından bir samimiyet testi olacağını belirtti.