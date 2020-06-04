Libya'da son durum... Libya nerede? İşte Libya haritası

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, ordu birliklerinin başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerinden Hafter milislerini çıkardığını ve bu bölgelerde tamamen kontrolü sağladıklarını duyurdu.



Yaklaşık bir yıl önce başkente saldırı emri veren darbeci Hafter'e bağlı milisler, son dönemde Libya ordusu karşısında üst üste kayıplar yaşıyor.



Libya ordusu, Trablus'un güneyindeki geniş bir bölgeyi Hafter milislerinden arındırdıktan sonra dün milislerin işgalindeki stratejik öneme sahip Trablus Uluslarası Havalimanı'nı geri aldıklarını duyurmuştu.



Trabluslu kadın ve çocukların hayatları artık daha güvende



Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Trablus Uluslararası Havalimanı'nın milislerden kurtarılmasıyla başkent Trablus'ta yaşayan kadın ve çocukların hayatlarının artık daha güvende olduğunu belirtti.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu, İçişleri Bakanı Başağa'nın, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkentteki sivilleri hedef almada kullandığı Trablus Uluslararası Havalimanı'nın kurtarılmasının ardından yaptığı açıklamayı paylaştı.

Trablus'a saldıranların, yerel ve uluslararası kanunların yasakladığı her türlü suçu işlediğini ve bunu bilerek yaptığını kaydeden Başağa, "Havalimanı'nın kurtarılmasıyla Trablus'ta yaşayan kadın ve çocukların hayatları artık daha güvende." ifadesini kullandı.

Havalimanının kurtarılmasını "Hafter milislerinin sivilleri hedef alan roket ve füzelerinin Trablus'tan uzaklaştırılması konusunda yeni bir adım" olarak değerlendiren Başağa, milislerin sivil halkın evlerine, çocukların odalarına, camilere ve hükümet binalarına mayınlar döşediğini aktardı.

Başağa, Hafter milislerinin örgütlü bir suç çetesi olduğunu ve bunlardan kurtulmadıkça ülkenin rahatlayamayacağını vurguladı.

Hafter milisleri oyuncaklara patlayıcı tuzaklamış



Öte yandan Öfke Volkanı Operasyonunun Facebook sayfasında, Hafter milislerinin sivillere ait evlerin içinde patlayıcı tuzakladığı oyuncakların resimleri paylaşıldı.

Yaklaşık bir yıl önce başkente saldırı emri veren darbeci Hafter'e bağlı milisler, son dönemde Libya ordusu karşısında üst üste kayıplar yaşıyor.

Libya ordusu, Trablus'un güneyindeki geniş bir bölgeyi Hafter milislerinden arındırdıktan sonra milislerin işgalindeki stratejik öneme sahip Trablus Uluslarası Havalimanı'nı geri aldıklarını duyurmuştu.

2011’den beri ülke bölündü



Libya’da 2011 yılından bu yana ülkenin tamamına hakim merkezi bir yönetim bulunmuyor. Kentler ve kasabalar 2014’ten bu yana doğu ve batıda kurulan rakip hükümetler için savaşan gruplar tarafından kontrol ediliyor.

Doğudaki en güçlü isim olan Hafter, Nisan 2019’da Trablus’u ele geçirmek için bir saldırı başlattı, ancak bu saldırı birkaç ay içinde gücünü yitirdi. Son haftalarda, GNA Türkiye’nin desteğiyle Haftar güçlerine püskürtmeye başladı.

LNA başkentten hemen hemen tamamen uzaklaştırılırken, bundan sonraki çarpışmaların Trablus’un güney ve güneydoğusunda yer alan GNA kontrolündeki Gharyan ve LNA kontrolündeki Tarhouna çevresinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Libya Nerede?

Ülkenin adı olan 'Libya', eski Mısırlılar'ın Nil'in batısında yaşayan Berberiler için kullandıkları Lebu sözcüğünden gelmektedir. Sözcük eski Yunanca'ya 'Libya' olarak geçmiştir. Eski resmî adı Libya Sosyalist Halk Cemahiriyesi olan ülke 2011 yılında yaşanan iç savaşla Kaddafi'nin öldürülerek iktidardan düşürülmesinden sonra önce adını sadece Libya olarak kullanmış, 2013 ocağında ise Libya Devleti adını almıştır.

Libya Haritası