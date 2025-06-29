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Libya'da şehit olan albay son yolculuğuna uğurlandı

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#Libya#Şehit#İsmail Haldun Maden
Libyada şehit olan albay son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 16:38

Libya'da geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden (53), İzmir'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Görevli olarak bir süre önce Libya’ya giden Sivrihisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen 27 Haziran'da şehit oldu. Evli ve 1 çocuk babası Albay Maden'in görevinin, 14 Ağustos'ta biteceği öğrenildi. 3 kardeşin ortancası olan şehit Aybay Maden'in babası Alaattin Maden'in de emekli astsubay olduğu bildirildi.

Libyada şehit olan albay son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Maden'in cenazesi, dün hava yolu ile Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi. Şehit Albay İsmail Haldun Maden için bugün öğlende, Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenlendi. Törene şehit Albay Maden'in eşi Zeynep, kızı Ela (7), babası Alaattin, annesi Aysun Maden ve kardeşleri ile İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Hava Komutanı Tuğamiral Ertuğrul Şerbetçi, şehidin meslektaşları, askeri ve sivil erkan katıldı.

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Libyada şehit olan albay son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanlığı ile kamu kurum ve kuruluş ile siyasi parti temsilcileri törene çelenk gönderdi. Törende saygı duruşunda bulunulduktan sonra şehidin özgeçmişi okundu. Şehidin yakınları, törende gözyaşlarını tutamadı.

Libyada şehit olan albay son yolculuğuna uğurlandı

KADİFEKALE HAVA ŞEHİTLİĞİ’NDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kılınan namaz sonrası tören kıtası tarafından şehit Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden’in Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlara alındı. Ardından tören kıtası tarafından şehidin naaşı, cenaze aracına taşındı. Şehit Maden'in cenazesi, tören sonrası Kadifekale Hava Şehitliğine götürülüp, toprağa verildi.

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#Libya#Şehit#İsmail Haldun Maden

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