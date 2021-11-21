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Libya'da kurtarılan 7 Türk vatandaşından Hidayet Yaprak'ın ailesinde sevinç hakim

#Hidayet Yaprak#Hatay#Nuray Yaprak
Libyada kurtarılan 7 Türk vatandaşından Hidayet Yaprakın ailesinde sevinç hakim

Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan ve Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Katar İstihbarat Teşkilatının müşterek çalışmalarıyla kurtarılan 7 Türk vatandaşından Hidayet Yaprak'ın, Hatay'daki ailesi mutluluk yaşıyor. Yaprak'ın eşi Nuray Yaprak, "Bugün eşimin kurtarıldığı haberini aldım. Çok heyecanlıyım, mutluyum ve gururluyuz. Bir yandan ağlıyor bir yandan seviniyoruz" dedi.

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Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık Mahallesi'nde yaşayan Hidayet Yaprak'ın ailesi, haberi büyük bir sevinçle karşıladı.
Hidayet Yaprak'ın eşi Nuray Yaprak, AA muhabirine, eşinin kurtarılma haberini aldıktan sonra sevinç gözyaşları döktüğünü söyledi.

Eşinin 2 yıl önce çalışmak için gittiği Libya'da alıkonulduğunu ve bugüne kadar kendisinden hiçbir şekilde haber alamadığını aktaran Yaprak, kurtarılma haberiyle büyük mutluluk yaşadıklarını anlattı.

Libyada kurtarılan 7 Türk vatandaşından Hidayet Yaprakın ailesinde sevinç hakim

"EŞİME KAVUŞACAĞIM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Eşinden habersiz 3 çocuğuyla çok zor günler yaşadığını dile getiren Nuray Yaprak, şöyle devam etti:
"Çok kötü ve zor dönemden geçtik, anlatılacak gibi değil. Eşime kavuşacağım için çok heyecanlıyım. 2 yıldır haber alamıyordum, perişan olduk. Çocuklarım da çok üzgündü, depresyona girdiler. Bugün eşimin kurtarıldığı haberini aldım. Çok heyecanlıyım, mutluyum ve gururluyuz. Bir yandan ağlıyor bir yandan seviniyoruz. Eşimin kurtarılmasında emeği geçen herkesten, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Allah razı olsun. "

Libyada kurtarılan 7 Türk vatandaşından Hidayet Yaprakın ailesinde sevinç hakim


Hidayet Yaprak'ın oğlu Sevgin Yaprak da (29) babasının kurtarıldığı haberiyle büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.

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Babasından habersiz 2 yıl geçirdiklerini aktaran Sevgin Yaprak, "Bugün babamla ilgili hayırlı haberi aldım. 2 yıldır psikolojimiz çok bozuldu. Hayatta olup olmadığını bilmiyorduk. Hiçbir şekilde konuşamadık babamla. Konuşabilseydik en azından biraz da olsa rahatlardık. Şimdi daha iyiyiz ve mutluyuz." diye konuştu.

Hidayet Yaprak'ın kardeşi Fehim Yaprak ise ağabeyinin kurtarılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

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#Hidayet Yaprak#Hatay#Nuray Yaprak

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