MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriLibya ve Afganistan tezkereleri 18 ay uzatıldı
GeriGündem Libya ve Afganistan tezkereleri 18 ay uzatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Libya ve Afganistan tezkereleri 18 ay uzatıldı

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Libya ve Afganistan tezkereleri 18 ay uzatıldı
Abone Olgoogle-news

Libya'da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 2 Ocak 2021’de dolacak süresini 18 ay uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Tezkerede Türkiye’nin, Libya’nın güvenliğine katkı sağlayacak eğitim ve danışmanlık desteğine devam ettiği belirtirken, gelinen aşamada Libya’da kalıcı ateşkesin ve siyasi diyalog sürecinin sonuçlandırılması ve kurumların birleştirilmesinin henüz mümkün olamadığına işaret edildi, çatışmaların yeniden başlamasının önlenmesinin önem taşıdığı vurgulandı. Öte yandan TBMM Genel Kurulu’nda TSK’nın Afganistan görevini 18 ay uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de kabul edildi.

False
Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle