Libya ve Afganistan tezkereleri 18 ay uzatıldı
Libya'da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 2 Ocak 2021’de dolacak süresini 18 ay uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Tezkerede Türkiye’nin, Libya’nın güvenliğine katkı sağlayacak eğitim ve danışmanlık desteğine devam ettiği belirtirken, gelinen aşamada Libya’da kalıcı ateşkesin ve siyasi diyalog sürecinin sonuçlandırılması ve kurumların birleştirilmesinin henüz mümkün olamadığına işaret edildi, çatışmaların yeniden başlamasının önlenmesinin önem taşıdığı vurgulandı. Öte yandan TBMM Genel Kurulu’nda TSK’nın Afganistan görevini 18 ay uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de kabul edildi.
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