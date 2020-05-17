Libya stratejisinin mimarı Genelkurmay’a atandı

Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası’nın mimari olarak bilinen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı bu görevden alınarak Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı. Tümamiral Yaycı’nın bu atamasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Atama kararında, “Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin dokuzuncu maddesinin birinci fıkrası gereğince, ek listede kimliği yazılı amiralin, ismi hizasında belirtilen görev yerine atanmasına karar verilmiştir” denildi.

YETKİ ALANI DÜZENLEMESİ

Tümamiral Yaycı’nın hazırladığı Libya Mutabakatı, Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, İsrail ve Mısır’ın Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de bir anlamda Antalya Körfezi’ne hapsetme planlarını ortadan kaldırmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 22 Aralık 2019’da Piri Reis’in havuza çekilmesi töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Libya arasındaki Mutabakat Muhtırası’na değinerek, şu sözleri söylemişti:

“Halen Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Kurmay Başkanlığı’nı yürüten Tümamiral Cihat Yaycı’nın bu konuda hazırladığı raporlar, haritalar, yazdığı makaleler ve kitaplar ortadadır. Dönemin Libya Devlet Başkanı Kaddafi ile bu meseleyi harita üzerinde konuşmuş, kendisiyle anlayış birliğine varmıştık. Ülkemizin Libya’ya bakan kara bölümü ile Libya’nın ülkemize bakan kara bölümü arasındaki deniz yetki alanı çakışması uluslararası mevzuata ve uygulamalara göre bize bu hakkı veriyor.”