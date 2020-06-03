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DHA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 22:00,Son Güncelleme:

Libya Ordusu, Hafter işgalindeki Trablus Havalimanı’nda kontrolü sağladı

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Libya Ordusu, Hafter işgalindeki Trablus Havalimanı’nda kontrolü sağladı
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Libya ordusu, Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladığını duyurdu. Muhammed Kununu açıklamasında, Kasr bin Gaşir bölgesine doğru kaçan Halife Hafter’e bağlı milislerin peşine düştüklerini de açıklamasında vurguladı.

Yazılı bir açıklama yapan Libya ordusu resmi sözcüsü Albay Muhammed Kununu, “Askeri birliklerimiz Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü tamamen sağladı.” ifadelerini kullandı. Muhammed Kununu açıklamasında, Kasr bin Gaşir bölgesine doğru kaçan Halife Hafter’e bağlı milislerin peşine düştüklerini de açıklamasında vurguladı.

OPERASYON BAŞLATILMIŞTI

Libya'da başkent Trablus'un kontrolünü elinde bulunduran Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin kontrolündeki Trablus Uluslararası Havalimanı'nı almak için operasyonun başlattı.

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