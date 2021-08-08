Libya Başbakanı’nı kabul etti

Basına kapalı görüşmede, Libya’nın güvenliği, ticari ilişkiler ve deniz yetki anlaşmasıyla ilgili son gelişmeler ele alındı. Yaklaşık 1.5 saat süren ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeler yapıldı. İki lider, son olarak nisan ayında Ankara’daki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında bir araya gelmişti. Erdoğan dün Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin’i de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

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