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Gündem
Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 08.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Libya Başbakanı’nı kabul etti

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Libya Başbakanı’nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

Basına kapalı görüşmede, Libya’nın güvenliği, ticari ilişkiler ve deniz yetki anlaşmasıyla ilgili son gelişmeler ele alındı. Yaklaşık 1.5 saat süren ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeler yapıldı. İki lider, son olarak nisan ayında Ankara’daki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında bir araya gelmişti. Erdoğan dün Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin’i de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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