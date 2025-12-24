Libya askeri heyetinin jeti düştü

Haberin Devamı

RESMİ ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelen Libya Genelkurmay Başkanı El-Haddad, dün Ankara’da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’le görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun resmi davetlisi olan Libya heyeti, Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşılandı. Görüşmenin ardından Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral El-Haddad’ın da aralarında bulunduğu 5 yolcu, saat 20.17’de Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus’a gitmek üzere kuyruk numarası 9H-DFS olan Falcon 50 tipi iş jetiyle havalandı.

KULEYE ARIZA BİLDİRDİ

Uçak, Esenboğa’dan kalktıktan kısa bir süre sonra, 20.33’te Haymana yakınlarında, elektrik arızası gerekçesiyle kuleyle irtibata geçerek dönmek istediğini bildirdi. Hava sahası tüm uçuşlara kapatılarak uçağa ‘dönebilirsiniz’ denildi. Jetin deposu dolu olduğundan, Esenboğa’ya güvenli bir iniş yapabilmek için havada yakıt boşaltmaya başladı. Ancak Polatlı yakınlarında saat 20.36 itibarıyla sinyal kesildi ve uçak radardan kayboldu. Esenboğa Havalimanı’ndaki tüm uçuşlar durduruldu, hava sahası kapatıldı. Havanın yağışlı olması ve yoğun sis enkaz arama çalışmalarını zorlaştırdı. Uçağın enkazına Haymana Kesikkavak Köyü’nün 2 kilometre güneyinde Jandarma tarafından ulaşıldı. Parçalanan uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral El-Haddad, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Askeri Üretim Direktörü Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab, Genelkurmay Başkanı Medya Ofisi Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub ile 2 pilot ve 1 uçuş görevlisi hayatını kaybetti. Uçağın düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Libya Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi olayın ardından “Bu büyük trajedi, Libya askeri teşkilatı ve tüm ulus için ciddi bir kayıptır” açıklaması yaptı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti 3 gün yas ilan etti. Libya Savunma Bakanlığı, Ankara’ya resmi bir heyet gönderecek.

BÜYÜK BİR KAYIP

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe yaptığı açıklamada “Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Mohamed El-Haddad ve beraberindekilerin vefat haberini derin bir üzüntü ve kederle aldık. Bu trajik kayıp, ülkemiz, ordumuz ve tüm halkımız için büyük bir kayıptır” dedi.

FRANSIZ YAPIMI

Dassault Falcon 50 (Şahin), Fransa merkezli Dassault Aviation tarafından üretilen, üç motorlu bir iş jeti olarak kullanılıyor. Falcon 50; askeri, savunma ve diplomatik heyetler tarafından resmi uçak olarak tercih edilebiliyor. Birçok ülke, Falcon 50’yi askeri envanterinde veya VIP filosunda bulunduruyor. Fransız uzay ve havacılık şirketi Dassault Aviation’un bilgilerine göre, uçak 1988’de hizmete giriyor. Yolcu kapasitesi 8 ila 12 kişi arasında değişiyor. Boyutu küçük olmasına rağmen kıtalar arası da uçuş yapabiliyor. Düşen uçak ise Harmony Jets’e ait Malta tescilli.

KAZA MI SABOTAJ MI

Yetkililer Libya Genelkurmay Başkanı’nın olması dolayısıyla bu bir ‘sabotaj olabilir mi’ sorumuza, uçak arıza verip dönmek istediği için ‘kaza kırım’ gibi görünüyor, yanıtını verdiler. Ancak bu olasılığın çok yönlü araştırılacağını belirttiler. ‘Kaza kırım’ terimi bir hava veya deniz aracının kazaya uğraması, arıza yapması ya da sert bir iniş veya çarpışma sonucu hasar alması durumunu ifade ediyor.