Libya Anlaşması’nı eleştiren AB’ye ortak tepki: Hem taraflı hem kibirli

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AVRUPA Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasına yönelik açıklamalarına hem iktidar hem muhalefet tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İki egemen devletin karşılıklı iradesiyle attığı bu adıma yönelik dışarıdan yapılan itiraz ve karşı iddiaların bizim açımızdan hiçbir hükmü yoktur. Türkiye ile Libya, kendi geleceklerine ilişkin kararları alma iradesine ve kudretine sahiptir. Türkiye, güçlü ve ilkeli dış politikası ile hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunurken Akdeniz havzasında barış ve istikrarın güçlendirilmesi için uluslararası hukuk çerçevesinde tüm bölge ülkeleriyle diyalog ve işbirliğini geliştirmeye devam edecektir.”

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TARAFSIZLIĞINI YİTİRMİŞ KİBİRLİ TUTUM

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel: Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasını hedef alan açıklamalarını reddediyoruz. Türkiye ve Libya, egemen iki devlettir. Karşılıklı hak ve menfaatleri doğrultusunda yaptıkları anlaşmalar, siyasi tercihler nedeniyle yok sayılamaz. Sayın von der Leyen, Akdeniz’de taraf tutarak değil, hakkaniyeti ve uluslararası hukuku gözeterek barışa destek olabilirsiniz. Sizin göreviniz gerilimi körüklemek değil, sağduyulu davranarak barışın tesisine katkı sunmaktır. Avrupa Birliği’nin sorumluluğu, bölgesel gerilimleri derinleştirmek değil, adil ve kalıcı çözümlerin önünü açmaktır. Bizim için Türkiye’nin hak ve menfaatleri, iç siyasetteki bütün ayrılıklarımızın üzerindedir. Ülkemizin hak ve menfaatlerini her platformda savunmaya, tarafsızlığını yitirmiş kibirli tutumunuzun karşısında yer almaya devam edeceğiz.

HAKLILIĞIMIZIN TESCİLİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı onaylaması, tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir. Türkiye ve Libya’nın haklarının korunması bakımından bu anlaşma hukuki olarak sağlam temellere dayanmaktadır. Sahadaki gerçekleri ve hukuk ilkelerini görmezden gelen beyanlar ve dayatmacı yaklaşımlar bizim için geçersizdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Mavi Vatan’daki haklarımızı ve kardeş Libya halkının haklarını güçlü bir biçimde savunacağız. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve kardeş Libya’nın haklarını yok sayan hiçbir gayrimeşru girişim başarılı olamaz. Bölgenin geleceği dayatmalarla değil, hakkaniyet ve işbirliğiyle şekillenecektir.

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TÜRKİYE AYAR VERİLECEK ÜLKE DEĞİL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin ve Libya’nın hak ve menfaatleri, Brüksel’in siyasi tercihleriyle ortadan kaldırılamaz. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatleri bir parti meselesi değil, milli bir meseledir.

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: Türkiye Cumhuriyeti, Avrupalı diplomatların ayar vereceği bir ülke değildir. Akdeniz’i Yunanistan ve Rum kesiminin tapulu malı zanneden bu çifte standartlı anlayış kabul edilemez. Türkiye, ne Doğu Akdeniz’deki meşru haklarından geri adım atar ne de AB’nin tehditkâr parmak sallamalarına boyun eğer.

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NE DEMİŞTİ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Yunanistan, Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile 2019’da imzalanan deniz yetki alanları mutabakatını onaylamasına tepki gösterirken Yunanistan ve Kıbrıs ile dayanışma içinde olduklarını vurgulamıştı. Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Libya Parlamentosu’nun bugün, sözde Libya-Türkiye denizdeki yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasının onaylanmasını derin bir üzüntüyle karşılıyoruz. Bu anlaşma, üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal etmekte, deniz hukukuna uymuyor, geçersiz ve hükümsüzdür” demişti.

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