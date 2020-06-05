MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriLibya Adalet Bakanı'nın eşine hırsızlık şoku
GeriGündem Libya Adalet Bakanı'nın eşine hırsızlık şoku
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ali ABLAY / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 05.06.2020 - 10:07,Son Güncelleme:

Libya Adalet Bakanı'nın eşine hırsızlık şoku

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Libya Adalet Bakanı'nın eşine hırsızlık şoku
Abone Olgoogle-news

LİBYA Adalet Bakanı Abdullah El İdrisi'nin eşine ait 7 bin lira, Libya pasaportu ve ikametgah iznini Fatih'teki bir AVM'ye girdiği sırada yankesicilik yöntemiyle çalan Suriye uyruklu 3 kadın gözaltına alındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu şüpheliler çıkartıldıkları mahkemede Libya Adalet Bakanı'nın eşine yankesicilik yaptıklarını itiraf etmelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Libya Adalet Bakanı Abdullah El İdrisi'nin eşi Ahlaam Omar Alhusayn, Fatih Akşemsettin Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerindeki bir AVM'ye Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında alışveriş yapmak için gitti. Bakanın eşine ait 7 bin lira, Libya pasaportu ve ikametgah izni AVM'ye girdiği sırada 3 kişi tarafından yankesicilik yöntemiyle çalındı.

Ahlaam Omar Alhusayn'in ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, AVM ve çevresindeki birçok güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan incelemelerin ardından yankesicilerin eşkali belirlenirdi.

Yankesicilerin Suriye uyruklu oldukları öğrenilirken Heyem N., Zahra S. ve Eric N. isimli şüpheliler Valide Sultan Camii yer altı çarşısı girişinde Fatih Şehit Tevfik Fikret Erciyes Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu şüpheliler çıkartıldıkları mahkemede Libya Adalet Bakanı'nın eşine yankesicilik yaptıklarını itiraf etmelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle