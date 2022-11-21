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Liberyalı diplomat İstanbul Havalimanı'nda yaşamına son verdi

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#İstanbul#İstanbul Havalimanı#Liberya
Liberyalı diplomat İstanbul Havalimanında yaşamına son verdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 15:41

Diplomatik pasaport sahibi Liberyalı Aberkah Samuel Kkwame, İstanbul Havalimanı'nda intihar etti.

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Diplomatik pasaportu olduğu öğrenilen Liberya asıllı Aberkah Samuel Kkwame, eşi ve çocuklarıyla birlikte ülkelerine dönmek için öğle saatlerinde taksiyle İstanbul Havalimanı'na geldi. Taksiden inen Samuel Kkwame birkaç adım attıktan sonra 2'nolu kapının bulunduğu alandan 20 metre yükseklikten kendini aşağıya bırakarak eşi ve çocuklarının gözü önünde yaşamına son verdi.

Sağlık ve polis ekipleri olay yerine gelirken diplomata ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Tüm müdahalelere rağmen Kkwame, hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#İstanbul#İstanbul Havalimanı#Liberya

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