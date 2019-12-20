Liberal ne demek? Liberal nedir? Liberal TDK kelime anlamı

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Liberal kelimesi hürriyet ve seferberlikte ilgili anlamına gelmektedir. İkinci anlamı ise serbest ekonomiden yana olan kimse seklinde tanımlanmaktadır. Liberal ayrıca hoşgörülü anlamında da kullanılmaktadır. Liberal kelimesinin liberalizm felsefi düşüncesinin kökenini oluşturduğu da düşünülmektedir.

Liberal Nedir?

Liberal Fransızca kökenli bir kelime olarak Türkçe bünyesinde kullanılmaktadır. Türkçede kullanımı çok yoğun olmamakla birlikte Türk Dil Kurumu sözlüğünde açıklayıcı bir bicimde tanımlanmaktadır. Liberal hoşgörülü, hürriyetle ilgili, serbest ekonomi yandaşı olarak tanımlanmaktadır.

Kullanıldığı cümleye göre bu anlamlardan birisine karşılık gelmektedir. Liberal hoşgörülü olan kimse için kullanılmakla birlikte serbest ekonominin gerekliliğini savunanlar için de kullanılan bir kelimedir. Seferberlik ve özgürlük ile ilgili kabuller için de liberal kelimesi kullanılmaktadır.