LGS’ye son 2 ay: Bahar havasına kapılan elenir

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15 Haziran’da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuruları 16 Nisan’a kadar sürecek. Adaylar başvurularını elektronik olarak e-Okul üzerinden yapılabiliyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sınava da iki ay kalmış olacak. “Uzun zamandır bu sınava hazırlanan öğrencilerde baharın gelmesiyle birlikte bir bıkkınlık oluşabiliyor” diyen Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, bahar rehavetinin adaylar üzerindeki etkisiyle ilgili şunları söyledi:

DERS ÇALIŞMAYA DEVAM

“İlk eleme zaten buradan başlıyor. Yani uzun süredir bu sınava hazırlandığı için yorulan, bıkan ve ders çalışmayı bırakan adaylar ilk elenenler oluyor. Oysa bu son iki ayda yarıştan kopmamak gerekiyor. Bu dönemde belki ders çalışma süresi azaltılabilir ama çalışma rutinleri mutlaka devam etmeli. Şu aşamadan sonra adayların; konu tekrarı yapmaları, eksik bilgilerini gidermeleri ve bol bol soru çözmeleri gerekiyor. Ayrıca şu an itibarıyla deneme sınavlarına önem verilmeli. Eksiklerin görülmesi açısından bu çok önemli. Bu süreç ciddiye alınmalı ve analizler çok iyi yapılmalı. Hangi dersten ne eksik var ona göre çalışılmalı. Akıllı telefon kullanımında kendisine sınır koyamayan adaylar da zaman kaybettiren bazı uygulamaları telefonlarından silebilirler.”

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LGS İÇİN 5 İPUCU

“Hem akademik başarıyı hem de gelecekteki eğitim hayatını doğrudan etkileyen LGS’ye hazırlanırken doğru stratejiler belirlemek önemli” diyen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erten Gökçe, şu önerileri verdi:

1-PLANLI VE DÜZENLİ ÇALIŞIN: LGS hazırlığında en kritik noktalardan biri planlı çalışmadır. Haftalık ve aylık çalışma programları oluşturarak konulara düzenli bir şekilde çalışmak, verimli bir öğrenme süreci sağlar. Zamanınızı etkili kullanarak hem derslerinizi tekrar edebilir hem de deneme sınavlarına yer ayırabilirsiniz.

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2-BOL BOL SORU ÇÖZÜN: Sınavda başarılı olmanın en önemli yollarından biri bol soru çözmek. Farklı kaynaklardan ve çeşitli zorluk seviyelerindeki soruları çözerek soru tiplerini tanıyabilirsiniz. Ayrıca, çözümlü sorular üzerinde çalışmak, yanlışlarınızı analiz ederek hatalarınızı düzeltmenize yardımcı olur.

3-VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİNİ KULLANIN: Uzun saatler boyunca çalışmak yerine, kısa ve etkili çalışma seansları oluşturun. Pomodoro tekniği gibi yöntemleri kullanarak dikkat sürenizi artırabilir, çalışmalarınızı daha verimli hale getirebilirsiniz.

4-MOTİVASYONUNUZU YÜKSEK TUTUN: LGS’ye hazırlık süreci zaman zaman stresli olabilir. Ancak motivasyonunuzu yüksek tutmak için kendinize küçük ödüller vererek ilerleyebilirsiniz. Başarılarınızı takdir etmek, sınava hazırlık sürecinizi daha keyifli hale getirebilir.

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5-SAĞLIKLI BESLENME VE DÜZENLİ UYKU ÖNEMLİ: Beyin fonksiyonlarının sağlıklı çalışması için dengeli beslenmek ve yeterli uyumak çok önemli. Hazır yemek ve aşırı şekerli gıdalardan uzak durarak sağlıklı besinler tüketin. Günde en az 7-8 saat uyumak, gün içinde daha enerjik olmanızı ve odaklanmanızı sağlar.