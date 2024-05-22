LGSâ€™ye 10 gÃ¼n kala ailelere 5 uyarÄ±

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Peki bu son gÃ¼nlerde ebeveynler Ã§ocuklarÄ±na nasÄ±l davranmalÄ±, en Ã§ok nelere dikkat etmeli?
EÄŸitim UzmanÄ± Onur SoÄŸuk, anne ve babalara 5 kritik Ã¶neride bulundu.
Â ÂÂ Â 4. Ã–ÄžRETMENLE Ä°LETÄ°ÅžÄ°M: SÄ±nava kalan sayÄ±lÄ± gÃ¼nlerde Ã¶ÄŸrenci performansÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan endiÅŸesi olan veliler, Ã¶ÄŸretmenlerle doÄŸrudan iletiÅŸime geÃ§ebilir. Ancak Ã¶ÄŸrenciyi bu iÅŸe katmamak Ã§ok Ã¶nemli.Â Varsa Ã¶ÄŸrenci davranÄ±ÅŸlarÄ±ndaki deÄŸiÅŸikliklerin nedenini Ã¶ÄŸretmenlerden Ã¶ÄŸrenmeli, onlarÄ±n yÃ¶nlendirmeleriyle Ã§ocuklarÄ±na yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± belirlemeliler.
Â Â Â5. DENEME SINAVLARINA TEÅžVÄ°K: Son haftalarda Ã¶ÄŸrencilerin sÄ±nÄ±f ortamÄ±nda yapacaklarÄ± denemeler son derece Ã¶nemli ve deÄŸerlendirme aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok kÄ±ymetli. Ancak son haftalarda Ã¶ÄŸrenciler bir takÄ±m bahaneler de sunarak deneme sÄ±navlarÄ±na girmek istemiyor. Veliler, Ã¶ÄŸrencileri deneme sÄ±navlarÄ±na teÅŸvik etmeli.
2 HAZÄ°RANâ€™DA YAPILACAK
LGSâ€™de birinci oturum 2 Haziran Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 09.30â€™da, ikinci oturum ise 11.30â€™da baÅŸlayacak. Birinci oturumda Ã¶ÄŸrencilere 50 soru sorulacak ve yanÄ±tlamalarÄ± iÃ§in 75 dakika sÃ¼re verilecek. Ä°kinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanÄ±tlamalarÄ± iÃ§in 80 dakika sÃ¼re verilecek. SÄ±nav sonuÃ§larÄ± 28 Haziranâ€™da ilan edilecek.
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