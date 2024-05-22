LGSâ€™ye 10 gÃ¼n kala ailelere 5 uyarÄ±

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Peki bu son gÃ¼nlerde ebeveynler Ã§ocuklarÄ±na nasÄ±l davranmalÄ±, en Ã§ok nelere dikkat etmeli?

EÄŸitim UzmanÄ± Onur SoÄŸuk, anne ve babalara 5 kritik Ã¶neride bulundu.

KÄ°MSEYLE KIYASLAMAYIN: Ã–ÄŸrencilerin en sevmediÄŸi durum anne ve babalarÄ±nÄ±n kendilerini baÅŸka Ã¶ÄŸrencilerle kÄ±yaslamasÄ±. DolayÄ±sÄ±yla veliler, kesinlikle deneme sÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± ya da Ã¶ÄŸrenci performansÄ± Ã¼zerinden kÄ±yaslamalar yapmasÄ±n. BaÅŸka Ã¶ÄŸrencileri Ã§ocuklarÄ±na Ã¶rnek gÃ¶stermesin. Bu davranÄ±ÅŸ adayÄ±n stresini daha da arttÄ±racak ve sÄ±navÄ± olumsuz etkileyecektir. RUTÄ°NÄ° BOZMAYIN: SÄ±nav yaklaÅŸÄ±rken ebeveynler evin dÃ¼zeninde bir takÄ±m deÄŸiÅŸiklikler yapabiliyorlar. Eve misafir davet etmeme, uyku ve yemek dÃ¼zenini deÄŸiÅŸtirme, Ã¶ÄŸrencinin her istediÄŸini yapma gibi bazÄ± rutin dÄ±ÅŸÄ± davranÄ±ÅŸlara yÃ¶nelebiliyorlar. Burada amaÃ§lanan Ã§ocuÄŸu rahatlatmak olsa da aile iÃ§i rutinlerin bu ÅŸekilde bozulmasÄ± Ã¶ÄŸrenciye ekstra bir stres yÃ¼kleyebiliyor. ANLAYIÅž GÃ–STERÄ°N: Ã–ÄŸrenciler sÄ±nava yaklaÅŸtÄ±kÃ§a daha agresif davranabilir. Kendilerinden hiÃ§ beklenmeyen ani tepkiler verebilir ya da daha Ã§ok sinirli olabilir. Ebeveynlerin bunu anlayÄ±ÅŸla karÅŸÄ±lamasÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Ã‡ocuklarÄ± ile stresin kaynaÄŸÄ± hakkÄ±nda konuÅŸarak onu rahatlatmaya Ã§alÄ±ÅŸmak da bir seÃ§enek olabilir.

Â ÂÂ Â 4. Ã–ÄžRETMENLE Ä°LETÄ°ÅžÄ°M: SÄ±nava kalan sayÄ±lÄ± gÃ¼nlerde Ã¶ÄŸrenci performansÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan endiÅŸesi olan veliler, Ã¶ÄŸretmenlerle doÄŸrudan iletiÅŸime geÃ§ebilir. Ancak Ã¶ÄŸrenciyi bu iÅŸe katmamak Ã§ok Ã¶nemli.Â Varsa Ã¶ÄŸrenci davranÄ±ÅŸlarÄ±ndaki deÄŸiÅŸikliklerin nedenini Ã¶ÄŸretmenlerden Ã¶ÄŸrenmeli, onlarÄ±n yÃ¶nlendirmeleriyle Ã§ocuklarÄ±na yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± belirlemeliler.

Â Â Â5. DENEME SINAVLARINA TEÅžVÄ°K: Son haftalarda Ã¶ÄŸrencilerin sÄ±nÄ±f ortamÄ±nda yapacaklarÄ± denemeler son derece Ã¶nemli ve deÄŸerlendirme aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok kÄ±ymetli. Ancak son haftalarda Ã¶ÄŸrenciler bir takÄ±m bahaneler de sunarak deneme sÄ±navlarÄ±na girmek istemiyor. Veliler, Ã¶ÄŸrencileri deneme sÄ±navlarÄ±na teÅŸvik etmeli.

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2 HAZÄ°RANâ€™DA YAPILACAK

LGSâ€™de birinci oturum 2 Haziran Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 09.30â€™da, ikinci oturum ise 11.30â€™da baÅŸlayacak. Birinci oturumda Ã¶ÄŸrencilere 50 soru sorulacak ve yanÄ±tlamalarÄ± iÃ§in 75 dakika sÃ¼re verilecek. Ä°kinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanÄ±tlamalarÄ± iÃ§in 80 dakika sÃ¼re verilecek. SÄ±nav sonuÃ§larÄ± 28 Haziranâ€™da ilan edilecek.

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