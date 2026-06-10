LGS’ye 10 altın adım

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran’da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için uzun süren hazırlık serüveninin tamamlanmasına sayılı günler kaldı. Şimdi artık adaylar için sadece derslere değil, motivasyonlarına da odaklanma zamanı.

İstanbul Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminden Doktorant Klinik Psikolog Merve Hacıabdurrahmanoğlu adaylara, “Sınav esnasında aklınıza olumsuz düşünceler geldiğinde bunları hemen ‘doğru’ olarak kabul etmeyin. Kendinize şunu sorun: ‘Gerçekten yapamıyor muyum, yoksa sadece bazı sorular mı zor?’ ‘Mahvoldum’ yerine, ‘Eksiklerim var ama hâlâ toparlayabilirim’ demek sizi daha güçlü yapar” diye sesleniyor. Biraz kaygının kötü olmadığını, aksine sınava girenleri daha dikkatli ve odaklı yapabildiğini söyleyen Hacıabdurrahmanoğlu sınava sayılı günler kala, bir gün önce, o sabah ve sınav esnasında neler yapılması gerektiğini adım adım şöyle anlattı...

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SON 3 GÜN TAVSİYELERİ

1- Son tekrarlar tamamlanmalı. Yıl boyunca çalışılan konular kısa özetlerle gözden geçirilmeli.

2- Günde bir tam deneme çözülmeli, ardından yapılan yanlışlar mutlaka analiz edilmeli. Amaç çok soru çözmek değil, hatalardan ders çıkararak tekrarını önlemek olmalı.

3- Süre yönetimi stratejisi uygulanmalı. Çözülemeyen sorularla fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçilmeli, zor sorulara en fazla 2–3 dakika ayrılmalı. Öncelikle yapılabilecek sorular tamamlanmalı ardından zor sorulara geri dönülmeli.

4- Yeni nesil sorulara ağırlık verilmeli. Özellikle paragraf soruları, grafik ve tablo yorumlama ile mantık soruları üzerinde çalışılmalı. Bu soru türleri sınav başarısı açısından belirleyici olabilir.

5- Hata defteri tutulmalı. En sık yanlışa düşülen soru tipleri not edilmeli ve bunlar her gün 10–15 dakika gözden geçirilmeli. Bu yöntem netlerin artırılmasına katkı sağlar.

6- Psikolojik durumun dengede tutulmasına özen gösterilmeli. Stresin artması doğal olmakla birlikte ‘hazırım, şimdiye kadar elimden geleni yaptım’ düşüncesi benimsenmeli ve başkalarıyla kıyaslama yapılmamalı.

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7- Bedensel aktivitelere dikkat edilmeli. Sakatlanma riski taşımayan spor aktiviteleri ve hafif yürüyüşler tercih edilmeli. Ayrıca dengeli ve alışılmış beslenme düzeni korunmalı.

8- Uyku düzeni sabit tutulmalı. Her gün aynı saatlerde yatılıp kalkılmalı ve biyolojik saat sınav saatine uygun hale getirilmeli.

9- Dikkat dağıtıcı unsurlar sınırlandırılmalı. Telefon ve sosyal medya kullanımı azaltılmalı.

10- Sınavdan önceki son iki gün çalışma temposu düşürülmeli. Yoğun deneme çözmek yerine hafif tekrarlar yapılmalı, zihinsel dinlenmeye önem verilmeli ve motivasyon yüksek tutulmalı.

NELER YAPMALISIN

1 GÜN ÖNCE

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1- Zihinsel yavaşlama sağlanmalı, yeni konu çalışmak yerine ihtiyaç halinde notlara bakılabilir. 2- Uyku hijyenine dikkat edilmeli ve en az 7–8 saat uyku uyunmalı. 3- Yatmadan önceki 1 saatte telefondan ve ders çalışmaktan kaçınılmalı, bunun yerine hafif müzik veya rahatlatıcı aktiviteler tercih edilmeli. 4- Fiziksel hazırlık kapsamında ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı ve sınav sabahı ne yenileceği önceden planlanmalı.

SINAV SABAHI

1- Kahvaltıda yeni bir yiyecek ya da içecek denenmemeli. 2- Rahat hissettiren kıyafetler giyilmeli. 3- Bu yıl ilk kez iki oturum arasında isteyen öğrencilere beslenme paketi verilecek. Ancak bu paketi sadece başvuru sırasında velisi talep edenler alabilecek. Eğer beslenme paketi talep etmediyseniz sınav arasında yemek için atıştırmalık bulundurmanızda yarar var. 4- ‘Kötü geçecek, yapamayacağım’ yerine ‘elimden gelenin en iyisini yapacağım’ şeklinde düşünülmeli. 5- ’Heyecanlandım, başarısız olacağım’ yerine ‘heyecan normal, bu durum odaklanmama yardımcı olabilir’ diye yaklaşılmalı. 6- Birkaç dakika nefes egzersizi yapılarak kalp ritmi dengelenmeli ve odak artırılmalı. Kısa bir yürüyüş de zihni açar ve rahatlama sağlar.

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SINAV SIRASINDA

1- İlk heyecan çok normal, panik yapılmamalı. 2- Eğer bir soruda takılı kalınırsa ona sonra yeniden dönülebilir. Bu strateji bilişsel tıkanmayı önler ve zaman yönetimini kolaylaştırır. 3- Uzun sorulardan korkulmamalı, bu tip soruların içinde genellikle ipuçları da bulunur. 4- Altı çizili ifadelere dikkat edilmeli. Paragraf sorularında önce soru kökü okunmalı. 5- Zihinden işlem yaparken hata yapmamaya dikkat edilmeli, mümkünse işlemler yazarak kontrol edilmeli. 6- ‘Değildir, söylenemez’ gibi olumsuzluk içeren ifadelere dikkat edilmeli. 7- Süre dengeli kullanılmalı ve son 5-10 dakika kontrol için ayırılmalı. 8- Sınav sırasında motivasyon düştüğünde stop tekniği uygulanabilir. Durup derin nefes alın, 5–10 saniye gözleri kapatıp omuzları gevşetin ve ardından tekrar soruya odaklanın.