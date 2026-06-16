LGS’nin ardından matematik soruları tartışılıyor

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran’da düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın ardından sosyal medya platformlarında “Sorular çok uzundu”, “Bir matematik sorusunu çözmek için önce paragraf çözmek gerekiyor”, “Matematik değil okuma hızı ölçülüyor” eleştirileri yapıldı. Bazı soruların gerçek yaşam senaryoları üzerinden kurgulanması, birden fazla aşamada yorum yapmayı gerektirmesi ve uzun metinler içermesi tartışmaları beraberinde getirdi. Benzer eleştiriler Türkçe testi için de yapıldı. Tartışmalar sürerken uzmanlar Hürriyet’e soruların niteliği, ölçtüğü beceriler ve yeni nesil soru anlayışı üzerine farklı değerlendirmelerde bulundu:

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EZBER DEĞİL YORUMLAMA

- Onur Soğuk (Eğitim Uzmanı): “LGS açıklandıktan sonra yine ‘Sorular çok zordu’, ‘MEB örnek sorularla öğrencileri yanılttı’, ‘Bu kadar uzun metin olur mu?’ gibi eleştiriler başladı. Ancak bu eleştirilerin önemli bir kısmı sınavın temel amacını gözden kaçırıyor. Mesela uzunluğu nedeniyle tartışılan Türkçe testindeki ‘yelken’ sorusu okuma, anlama, yorumlama ve muhakeme becerilerini birlikte ölçen nitelikli bir soruydu. Zaten MEB’in son yıllarda vermeye çalıştığı mesaj da bu: Ezber değil, anlama ve yorumlama. Bu yaklaşım yalnızca Türkçe’de değil matematikte de kendini gösteriyor. Artık matematik soruları da daha fazla metin içeriyor, öğrenciden yalnızca işlem yapmasını değil problemi anlamasını ve çözüm yolu geliştirmesini bekliyor. Aslında bu değişim sürpriz değil. Hem Maarif Modeli hem de MEB’in yayımladığı örnek sorular uzun süredir okuma-anlama ve bağlam temelli değerlendirme anlayışını işaret ediyor. Sorun biraz da beklentilerin yanlış yönetilmesinde ortaya çıktı. Bakanlığın sık sık MEBİ platformunu işaret etmesi, bazı öğrenci ve velilerde ‘Sorular doğrudan buradan gelecek’ algısı oluşturdu. Eğer amaç yalnızca belirli denemelerin benzerlerini sormak olsaydı, Bakanlık zaten yayımladığı örnek soruları tek kaynak olarak gösterebilirdi. Oysa sınavın amacı belirli soruları ezberletmek değil, öğrencinin becerisini ölçmek.”

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Gözden Kaçmasın LGS soru kitapçıkları cevap anahtarı yayınlandı Haberi görüntüle

SORULAR AYIRT EDİCİYDİ

- Hakan Pişkiner (Matematik öğretmeni /Soru yazarı): “Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı MEBİ denemelerinin bir amacı da aslında öğrenci kitlesi üzerinde analiz yapmaktı. Dolayısıyla bu yıl MEB, kontrollü bir sınav hazırladı. Temel düzeydeki sorularla genel başarı düzeyinin düşmesini engelledi, geçen yıl çıkan çok sayıdaki şampiyon ihtimalini de böylece azaltmış oldu. Matematik bazında üçgenler ve doğrusal denklemler soruları ayırt ediciydi. Üst yüzdelik dilimlerini belirleyecek temel unsur matematik netleri olacak. Matematikte ortalamanın üzerine çıkacak adaylar daha yüksek yüzdelik dilimlerde yer alacak.”

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DAHA AÇIK DİLLE SORULABİLİRDİ

- Prof. Dr. Abdulkadir Erdoğan (Anadolu Üniversitesi): “Öncelikle şunu ayırmak gerekiyor; her zor soru nitelikli soru anlamına gelmiyor. Bir matematik sorusunu nitelikli yapan unsurlar; öğrencinin matematiksel düşünme becerisini, kavramsal bilgisini ve problem çözme yetkinliğini ölçmesi. Matematik sorularında okuduğunu anlama elbette önemli; öğrenci problemi, verilen bilgileri ve gerçek yaşam bağlamını anlayabilmeli. Ancak okuma becerisi, matematiksel bilgi ve becerilerin önüne geçecek düzeye ulaştığında artık matematiği değil Türkçe’yi ölçmeye başlarız. Gereğinden fazla uzatılmış ve dolambaçlı anlatımlar yerine açık ve anlaşılır bir Türkçe ile de üst düzey matematik soruları hazırlanabilir. Sorunun dili karmaşıklaştıkça matematiksel değeri artmaz. Aksine ölçme ve değerlendirme süreci zarar görür. Öğrencinin matematiksel muhakemesini ölçmek yerine metni çözme becerisi ön plana çıkar.”

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BU HAFTA SONU YAPILIYOR: YKS’YE 2.425.628 BAŞVURU

ÜNİVERSİTEYE kapı aralayacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) bu yıl 2 milyonu aşkın aday başvurdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te yapılacak YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğunu açıkladı. 21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te yapılacak YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) 1 milyon 627 bin 960 adayın katılacağını aktaran Ersoy, aynı gün saat 15.45’te gerçekleşecek üçüncü oturum olan ‘Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise İngilizce’den 195 bin 51, Arapça’dan 4 bin 178, Almanca’dan 2 bin 550, Rusça’dan 941, Fransızca’dan 919 olmak üzere toplam 203 bin 639 adayın katılacağını bildirdi.

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EN YAŞLI ADAY 87 YAŞINDA

Bu sene 921 bin 248 adayın YKS’ye ilk kez başvurduğuna işaret eden ÖSYM Başkanı Ersoy, özetle şu bilgileri paylaştı: “665 bin 113 aday ikinci kez, 447 bin 67 aday üçüncü kez, 198 bin 904 aday dördüncü kez, 193 bin 296 aday ise beş ve daha fazla kez sınava başvuruda bulunmuş durumda. Sınavın en genç adayı 16, en yaşlı adayı ise 87 yaşında. 50 yaş ve üzeri 20 bin 158 aday başvuruda bulundu. 2026-YKS’ye başvuranların 1 milyon 324 bin 509’unu kadın, 1 milyon 101 bin 119’unu erkek adaylar oluşturdu. 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 83 bin 741 oldu.” - AA