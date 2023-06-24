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LGS'den tam puan alan Taha Can Tekin: Bolca kitap okuyarak hazırlandım

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#Bolu#LGS#Sınav
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 12:56

Bolu'da, LGS'den 500 tam puan alan Taha Can Tekin (14), Galatasaray Lisesi'nde okumak istediğini belirterek, "Sürece bolca soru çözerek, kitap okuyarak hazırlandım. İlk başta günde 140 soruyla başladım, 290 soruya kadar çıktım. Galatasaray Lisesi'nde okumak istiyorum" dedi.

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Milli Eğitim Bakanlığı, 4 Haziran'da gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği sınavda, 562 öğrenci tam puan aldı. Bolu'da yaşayan Orhan Gazi Ortaokulu öğrencisi Taha Can Tekin de 500 tam puan alan öğrenciler arasında yer aldı.

'BEKLEDİĞİM BİR BAŞARIYDI'

Sevincini ailesiyle yaşayan Taha Can Tekin, Galatasaray Lisesi'nde okumak istediğini söyleyerek, "Sürece bolca soru çözerek, bolca kitap okuyarak hazırlandım. İlk başta günde 140 soruyla başladım, ardından da en sonunda 290 soruya kadar çıktım. Tabi ki beklediğim bir başarıydı. Galatasaray Lisesi’nde okumak istiyorum" dedi. Sınava girecek öğrencilere tavsiye veren Tekin, "Bol bol soru çözmeli, öğretmenlerini derslerde dikkatli dinlemeli, bol bol kitap okumalılar" ifadelerini kullandı.

LGSden tam puan alan Taha Can Tekin: Bolca kitap okuyarak hazırlandım

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'MUTLU VE GURURLUYUZ'

Şefik Tekin ise oğlunun çalışma sürecini anlatarak, "Oğlumuz LGS'de Türkiye şampiyonu oldu. Onun için çok mutlu ve gururluyuz. İnşallah istediği yerlere gider. Bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diliyorum oğluma. Biz ailecek eğitimlerinde, ders çalışmasında onu rahatlatarak, fazla sıkmadan, eğitim materyallerinde birçok farklı yayın alarak, soru çözdürerek, öğretmenleriyle koordineli çalışarak, başarı elde ettiğimize inanıyorum" diye konuştu.

'FİLM DE İZLEDİK'

Anne Gülcan Tekin ise çocuklarının eksiklerini tamamlamak için sürekli planlar yaptıklarını işaret ederek, "Taha Can ile oyunlar da oynadık, yeri geldi film de izledik. Yeri geldi planlarını biraz bozduk, tekrar planlar yaptık. Daha eksiklerini anlayarak, eksiklerini tamamladık. Planlı, özverili çalışmasına yardımcı olduk" dedi.

LGSden tam puan alan Taha Can Tekin: Bolca kitap okuyarak hazırlandım

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#Bolu#LGS#Sınav

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