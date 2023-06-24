LGS’de yerleştirmeler sınavdan daha zor olacak... 562 adaydan 500 tam puan

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LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 4 Haziran’da gerçekleştirilen sınavın sonuçları bakanlığın internet adresinden erişime açıldı. Sınavın sonuçlarını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin deprem bölgesinde Hatay ziyareti sırasında açıkladı: “Bu yıl 8’inci sınıf öğrencilerinin yüzde 82’si yani 1 milyondan fazlası LGS’ye girdi. Kılavuzubugün ilan edecektik ancak deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerimizin sıkıntısına pozitif ayrımcılık yapabilir miyiz diye düşündük ve bunun için kılavuzumuzu pazartesi yayınlamış olacağız. Adaylar, 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek.”

BAŞARI PUANI, DEVAMSIZLIK DOĞUM TARİHİ

Sınavda 562 adayın 500 tam puan alarak birinci olması, akıllara en fazla tercih edilen okulları kontenjanından fazla sınav birincisi tercih ederse ne olacak sorusunu getirdi. Nitekim geçen yıl 193 LGS birincisinden 80’i 150 kontenjanı olan İstanbul Erkek Lisesi’ni tercih etmişti. Bu yıl da aynı okulu kontenjanını aşan sayıda LGS birincisinin tercih etmesi beklenebilir. Bu durumda ne olacağını uzmanlara sorduk. Bilfen İlköğretim Kurumları Ölçme Değerlendirme Başkanı İbrahim Eser şu bilgileri verdi:

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“Yerleştirme kılavuzu henüz yayımlanmadı. Ancak bugüne kadarki sistem hep aynıydı. Puan eşitliği durumunda ilk önce 6, 7 ve 8’nci sınıfların yılsonu başarı puanının ortalamasına bakılıyor. Eğer başarı puanı eşitse önce 8’inci sonra 7’nci ve en son 6’ncı sınıfın not ortalamasına teker teker bakılıyor. Bunların hepsi eşit olursa öğrencinin 8’inci sınıftaki herhangi bir rapor ya da mazeret bildirilmemiş devamsızlığına bakılıyor. O da eşitse tercih önceliği değerlendiriliyor. Eşitlik hala bozulmamışsa doğum tarihi küçük olan adayı yerleştiriyorlar. LGS puanı ile öğrenci alan özel okullar ise kendi kılavuzlarına göre karar verecek kriterleri belirliyorlar.”

YÜZDELİK DİLİME BAKIN

- SON iki yıldır sınava giren öğrenci sayısında çok fazla fark olmadığına dikkat çeken İbrahim Eser şöyle konuştu:

“Geçen yıl 1 milyon 31 bin aday, bu yıl da 1 milyon 30 bin aday sınava girmiş. Yani yüzde 1’lik dilimdeki öğrenci için önündeki aday sayısı aynı. Bu anlamda yine de tercih yapmak için öncelikle yüzdelik dilime bakın. Bu yıl aynı puanı geçen seneyle kıyaslarsak yüzdelik dilim karşılığı daha düşük gelecektir. Örnek olarak geçen yıl bir Türkçe yanlışı olan aday yüzde 0,04’lük dilimle Kabataş Erkek Lisesi’ne girebildi. Ancak bu yıl Türkçe’de 1 yanlış yapan aday 0,16 dilime geriledi. Önündeki öğrenci sayısı dört kat arttı. O yüzden bu yıl bir Türkçe yanlışı ile aynı okula girilemeyebilir. Özel okullar geçen seneye göre daha yüksek taban puan açıklayacaklardır.”