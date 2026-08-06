LGS’de yerleştirme sonuçları açıklandı: İlk yüzde 5’in tercihi fen lisesi

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Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ilk yerleştirme sonuçlarına ilişkin raporu yayımladı. 13-27 Temmuz tarihleri arasında 1 milyon 29 bin 595 öğrenci tercih yaptı. İlk yerleştirme sonucunda 963 bin 322 öğrenci tercihlerinden birine yerleşti. Böylece öğrencilerin tercihlerine yerleşme oranı yüzde 93.56 oldu. Tercih yapan öğrenci sayısı geçen yıla göre 25 bin 319, tercihlerinden birine yerleşen öğrenci sayısı ise 15 bin 971 arttı. Buna karşılık 2025’te yüzde 94.3 olan tercihlere yerleşme oranı bu yıl yüzde 93.56 oldu.

296 BİN 292 BOŞ KONTENJAN KALDI

İlk yerleştirmenin ardından resmi ortaöğretim kurumlarında toplam 296 bin 292 kişilik kontenjan boş kaldı. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardaki 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473’ü dolarken, 8 bin 432 kontenjan dolmadı. Sınavla öğrenci alan okullardaki doluluk oranı yüzde 95.76’ya ulaştı. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullarda ise boş kalan kontenjan sayısı 287 bin 860 oldu. 2025’te 327 bin 264 olan toplam boş kontenjan sayısı bu yıl 30 bin 972 azaldı.

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EN YÜKSEK TERCİH ANADOLU LİSELERİNE

190 bin 473 öğrencinin yüzde 31.91’i Anadolu liselerine girdi. Öğrencilerin yüzde 21.78’i Anadolu imam hatip liselerine, yüzde 21.16’sı mesleki ve teknik Anadolu liselerine, yüzde 20.32’si fen liselerine, yüzde 4.84’ü ise sosyal bilimler liselerine yerleşti. Merkezi yerleştirmeyle Anadolu liselerine 60 bin 780, Anadolu imam hatip liselerine 41 bin 480, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 40 bin 303, fen liselerine 38 bin 700 ve sosyal bilimler liselerine 9 bin 210 öğrenci girdi. Geçen yıla göre Anadolu liselerine girenlerin oranı yüzde 33.24’ten yüzde 31.91’e, fen liselerinin payı yüzde 20.86’dan yüzde 20.32’ye geriledi. Yüzde 5’lik dilimde bulunan 43 bin 850 öğrencinin yüzde 52.16’sı fen liselerine girdi. Bu öğrencilerin yüzde 40.55’i Anadolu liselerine, yüzde 5.98’i Anadolu imam hatip liselerine, yüzde 1.27’si mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşti.

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YÜZDE 93 KENDİ İLİNDE OKUYACAK

Öğrencilerin yüzde 92.93’ü yaşadığı ildeki bir okula girdi. Farklı bir ildeki okula yerleşenlerin oranı ise yüzde 7.07 oldu. Yüzde 5’lik dilimdeki öğrencilerin yüzde 89.06’sı kendi ilinde, yüzde 10.94’ü ise farklı bir ildeki okula yerleşti.

BU İKİ LİSE ŞAMPİYONLARLA DOLDU

Geçen yıl tüm kontenjanını şampiyonlarla dolduran dört lisenin bu yıl sadece 2‘si tamamen şampiyonların tercihi oldu. İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi’nin Almanca bölümlerinin tüm kontenjanına şampiyonlar yerleşti. Kabataş Erkek Lisesi’nin İngilizce bölümü ve Galatasaray Lisesi’nin kontenjanlarının büyük bölümü yine şampiyonlara ev sahipliği yapsa da tamamını dolduramadı. Böylece Kabataş Erkek Lisesi’nin İngilizce programı 497.7581 puanla üçüncü, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi ise 497.4323 puanla dördüncü oldu.

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EN YÜKSEK TABAN PUANLI 15 PROGRAM

İstanbul Erkek Lisesi: 500,0000

Kabataş Erkek Lisesi (Almanca): 500,0000

Kabataş Erkek Lisesi (İngilizce): 497,7581

Galatasaray Üniv. Galatasaray Lisesi: 497,4323

İstanbul Atatürk Fen Lisesi (Almanca): 494,8872

Ankara Fen Lisesi: 494,4243

İstanbul Atatürk Fen Lisesi (İngilizce): 493,3585

Cağaloğlu Anadolu Lisesi: 493,3585

İzmir Fen Lisesi: 492,1823

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (Almanca): 491,8566

İzmir Atatürk Lisesi (Almanca): 491,4327

Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi: 489,4430

Haydarpaşa Lisesi (Almanca): 488,8481

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (İngilizce): 488,2457

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Haydarpaşa Lisesi (İngilizce): 487,7828

İLK ÜÇ TERCİH ORANI YÜZDE 94.53

Yerel yerleştirme kapsamında 1 milyon 60 bin 709 kontenjan ayrıldı. Bu okullar için 839 bin 112 öğrenci tercih yaptı, 772 bin 849 öğrenci yerleşti. Yerel yerleştirmedeki doluluk oranı yüzde 72.86 oldu. Öğrencilerin yüzde 94.53’ü ilk üç tercihinden birine girerken yüzde 52.85’ini oluşturan 408 bin 483’ü birinci, 197 bin 444’ü ikinci ve 124 bin 609’u üçüncü tercihine yerleşti.

YÜZDELİK DİLİMLERİ YÜKSELDİ

Salim Ünsal (Eğitim Uzmanı):

“Raporda en kıymetli veri hangi ortaokul türünden mezun olan öğrencilerin hangi lise türlerine yerleştiğini gösteren tablo. Bu veri bize üst başarı dilimindeki öğrencilerin büyük bölümünün fen ve Anadolu liselerine yerleştiğini; Anadolu imam hatip, mesleki ve teknik Anadolu ile sosyal bilimler liselerine yerleşenlerin ise daha sınırlı kaldığını gösteriyor. Merkezi sınavla öğrenci alan okullardaki kontenjanların yaklaşık yüzde 4’ü boş kaldı. Bu boşluğun daha az talep gören mesleki ve teknik Anadolu, Anadolu imam hatip veya sosyal bilimler liselerinde olabileceğini düşünüyorum. Özellikle yüzde 6’lık dilimlerden itibaren bazı okullara yönelik tercih eğiliminin arttığını gördük. Bu talep artışı, okulların taban yüzdelik dilimlerini yukarı çekti. Geçen yıl yaklaşık yüzde 11.45’lik dilimden öğrenci alan bazı okullar bu yıl yüzde 9’luk dilimlere yükseldi. Puanlarda da bir miktar artış oldu. Bazı okullarda hissedilir değişiklikler yaşandığı için yerleşmeyi beklediği halde istediği okulu kazanamayan öğrenciler oldu.”

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