LGS'de Türkiye birincisi olan Muhammed'e para ödülü... Yaşadığı şehrin gururu oldu

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2026 LGS sonuçlarına göre, tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye 1’incisi olan Muhammed Emir Ezgin, Batman’ın gururu oldu. Muhammed'in bu başarısı 2 yıldır gittiği kurs merkezi tarafından 500 bin lirayla ödüllendirildi. Kurs merkezine gelen Muhammed Emir Ezgin ve babası kurs yönetimi tarafından alkışlarla karşılandı. Kursun sahibi Cuma Dişikırık çeki Ezgin’e takdim edip, kendisini kutladı.

‘HEDEFİMİ YERİNE GETİREBİLMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM’

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Kabataş Erkek Lisesi'ne gitmek istediğini ifade eden Muhammed Emir Ezgin, “Ben LGS sınavına zaten 5'inci sınıftan beri ufak ufak çalışmaya başlamıştım. Her sene üzerine biraz daha katarak en son 8'inci sınıfa kadar geldik. Aynı şekilde çalışmaya devam ederek, düzenli ve disiplinli çalışarak en sonda LGS'de 500 tam puan aldım. LGS 2026'nın soruları çok zordu. Hatta ben sınavdan çıkınca birkaç tane yanlış yapabileceğimi de düşündüm ama çok şükür o zor soruları da yapabildim. Ben 500 tam puan alarak, hem ailemi hem okul ve dershanedeki öğretmenlerimi, beni destekleyen herkesi gururlandırdım.

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O yüzden bundan çok mutluyum. Başta annem ve babam olmak üzere beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Batman'da bu başarıyı yakalamaktan gerçekten çok mutluyum. Kabataş Erkek Lisesi’ne gitmeyi çok istiyordum. Yani onu hedefime koymuştum. Hedefimi yerine getirebilmek için çok çalıştım. Önce iyi bir hedef belirlemeniz lazım. Ondan sonra zaten hedefiniz için çalışınca başarı geliyor. Ben babamla İstanbul'a gideceğim ve hayalim olan Kabataş Erkek Lisesi’ni yerinde göreceğim, tanıyacağım ve en sonunda inşallah LGS tercihlerinde oraya gitmeyi başaracağım. Ben şunu anladım ki önemli olan çok çalışmak değil, az ve öz çalışmak. Yani verimli bir şekilde çalışmak çok önemli" dedi.

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'OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM'

Oğluna 500 bin lira veren kurs yönetimine teşekkür eden Emin Ezgin, “Başarı hakikaten tesadüf değil. Muhammed Emir, son 3 yıldır baya disiplinli, azimli bir şekilde çalıştı. Baya kitap okudu. Başarılarının devamını diliyorum. Bize bu gururu yaşattığı için oğlumla gurur duyuyorum. Emir'in bu başarısı inşallah Batman’ımızın diğer öğrencilerine de çocuklarımıza da örnek olur. Batman’ımızın başarı çıtasını yukarıya çekeriz. Duyan konu komşu, akraba, arkadaşlar, çevre bizi tebrik ediyor. Yaşandığı zaman anlaşılan bir duygu. Bu duyguyu bize yaşattığı için oğluma teşekkür ediyorum. Yol daha yeni başladı. Bundan sonraki eğitim hayatında da inşallah bu şekilde büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Annesi çocuğundan hiç ümit kesmedi. Sürekli onu destekledi. Sürekli onun planına, programına göre evin işini olsun, yemeğini olsun hep onun çalışma saatlerine göre ayarladı. Kendine bir hedef belirledi ve Allah nasip etti o şekilde hedefine ulaştı. Biz de elimizden geldiğince her türlü desteği verdik. Bunun yanında oğlum son iki yıldır Batman'da devam ettiği özel bir kurs merkezinden de bizi davet ettiler. Eğitimine destek amaçlı 500 bin liralık bir hediye çeki takdim ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gurur verici bir şey" diye konuştu.

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