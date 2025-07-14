LGS’de tercih zamanı

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan “Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu”na göre; adaylar, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek. Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.

EŞİT PUANDA YAŞI KÜÇÜK OLAN

Merkezi yerleştirme; merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, bu okulların listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Puanın eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

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EN FAZLA 20 OKUL

Tüm adayların yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunması gerekiyor. Yerel yerleştirme ile tercih yapılmaması durumunda merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak. Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler tercihte bulunamayacak. Öğrenciler, yerel yerleştirmede ilk 3 okulu kayıt alanından olmak üzere 5 okul tercih edebilecek. Aynı okul türünde en fazla 3 okul seçilebilecek. Öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere 20 okul tercihinde bulunabilecek.

DEPREMZEDEYE POZİTİF AYRIMCILIK

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle olağanüstü hal kapsamındaki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler için ayrıcalık tanındı. Buna göre yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihleri sırasında 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlamış oldukları illerde mevcut ortaöğretim kayıt alanlarına göre tercihte bulunabilecek.

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NAKİLLER İKİ DÖNEM

Yerleştirmelere esas nakiller ise iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.