LGS'de tam puan aldı! Başarının sırını anlattı: Çok ders çalışmak yerine... LGS birincisi bakın hangi ilden çıktı

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LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Tam puan alan öğrenciler arasında olan Kayra Aras Dağ, Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşıyor. Dağ, yıl boyunca tam puan almaya odaklı çalışma programı uyguladığını söyledi.

LGS sınavında tam puan aldığına işaret eden Dağ, "Çok ders çalışmak yerine düzenli ve planlı çalışma metodunu uyguladım. Çok kitap okumaya da başarımı borçluyum. Genel olarak okul saatinden sonra akşam belirli saatlere kadar çalıştım. Ana derslerden özel ders de aldım. Bolca test çözdüm. Okulun hafta sonu kurslarına da katılarak ara dersleri hallettim. Başarı için çok değil, planlı ve programlı şekilde çalışılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sınava hazırlık sürecinde öğretmenlerinden ve ailesinden büyük destek gördüğünü vurgulayan Dağ, ailesine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

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Baba Bekir Dağ ise çocuklarının sınava hazırlık sürecine sosyal etkinliklerle destek verdiklerini anlatarak, "Kayra Aras'ın ortaokulun başlarından itibaren tam puan yapıp İstanbul'da iyi bir lisede okuma hedefi vardı. Bunun bilinciyle çalışmalarını sürdürdü. Çok çalışmaktan ziyade planlı ve programlı çalışarak bu başarıyı elde etti." dedi.

Başarıda kitap okumanın etkisinin büyük olduğunu dile getiren Dağ, "Kitap okumayı çok seviyor. Küçüklüğünden beri çok kitap okuyor. Bu başarısındaki en büyük etkenlerden biri de kitap okuma sevgisi." diye konuştu.

Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu Müdürü Hüseyin Okumuş da başarısından dolayı Kayra Aras Dağ'ı tebrik etti.