×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

LGS'de tam puan aldı! Başarının sırını anlattı: Çok ders çalışmak yerine... LGS birincisi bakın hangi ilden çıktı

Güncelleme Tarihi:

#LGS#Tam Puan#Başarı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2025 12:31

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan öğrenciler arasında yer alan Kayra Aras Dağ, başarılı olmasını planlı çalışma ve çok kitap okumaya bağladı.

Haberin Devamı

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Tam puan alan öğrenciler arasında olan Kayra Aras Dağ, Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşıyor. Dağ, yıl boyunca tam puan almaya odaklı çalışma programı uyguladığını söyledi.

LGS sınavında tam puan aldığına işaret eden Dağ, "Çok ders çalışmak yerine düzenli ve planlı çalışma metodunu uyguladım. Çok kitap okumaya da başarımı borçluyum. Genel olarak okul saatinden sonra akşam belirli saatlere kadar çalıştım. Ana derslerden özel ders de aldım. Bolca test çözdüm. Okulun hafta sonu kurslarına da katılarak ara dersleri hallettim. Başarı için çok değil, planlı ve programlı şekilde çalışılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sınava hazırlık sürecinde öğretmenlerinden ve ailesinden büyük destek gördüğünü vurgulayan Dağ, ailesine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

LGSde tam puan aldı Başarının sırını anlattı: Çok ders çalışmak yerine... LGS birincisi bakın hangi ilden çıktı

"PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞARAK BAŞARIYI ELDE ETTİ"

Haberin Devamı

Baba Bekir Dağ ise çocuklarının sınava hazırlık sürecine sosyal etkinliklerle destek verdiklerini anlatarak, "Kayra Aras'ın ortaokulun başlarından itibaren tam puan yapıp İstanbul'da iyi bir lisede okuma hedefi vardı. Bunun bilinciyle çalışmalarını sürdürdü. Çok çalışmaktan ziyade planlı ve programlı çalışarak bu başarıyı elde etti." dedi.

Başarıda kitap okumanın etkisinin büyük olduğunu dile getiren Dağ, "Kitap okumayı çok seviyor. Küçüklüğünden beri çok kitap okuyor. Bu başarısındaki en büyük etkenlerden biri de kitap okuma sevgisi." diye konuştu.

Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu Müdürü Hüseyin Okumuş da başarısından dolayı Kayra Aras Dağ'ı tebrik etti.

Gözden KaçmasınLGS sınav sonuçları açıklandı MEB.GOV.TR ile LGS sınav sonuçları, puanları ve yüzdelik dilimleri tıkla, hızlı öğrenLGS sınav sonuçları açıklandı! MEB.GOV.TR ile LGS sınav sonuçları, puanları ve yüzdelik dilimleri tıkla, hızlı öğrenHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#LGS#Tam Puan#Başarı

BAKMADAN GEÇME!