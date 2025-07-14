×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

LGS'de 63 imam hatip öğrencisi tam puan aldı: Mezun dernekleri yükselişe dikkat çekti

Güncelleme Tarihi:

#İmam Hatip Ortaokulu#İmam Hatip#LGS
LGSde 63 imam hatip öğrencisi tam puan aldı: Mezun dernekleri yükselişe dikkat çekti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 16:00

DENİMDER Başkanı Fatih Işık, imam hatip okullarındaki başarının her geçen yıl artarak sürdüğünü vurgulayarak, bu yıl 500 tam puan alan öğrenci sayısının geçen yıla göre iki katına çıktığını belirtti.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 LGS sonuçlarına göre, İmam Hatip Ortaokulları önemli bir başarıya daha imza attı. İmam hatip okullarında geçtiğimiz yıl 27 olan 500 tam puan alan öğrenci sayısı, bu yıl 63’e yükseldi.

LGSde 63 imam hatip öğrencisi tam puan aldı: Mezun dernekleri yükselişe dikkat çekti

Denizli İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (DENİMDER) Başkanı Fatih Işık, gençlerin gösterdiği üstün performansı takdirle karşıladıklarını belirtti. Işık, "Türkiye'de imam hatip okullarımızın başarı grafiği her geçen yıl yükselerek devam ediyor. Hamdolsun, imam hatip okullarında bu yıl 500 tam puan alan öğrenci sayımız 63'e ulaştı. Bu başarı, sadece rakamlarla değil, manevi duruş ve istikametle de anlam kazanıyor" dedi. Başarıyı sadece sınav sonuçlarıyla sınırlı görmediklerini, öğrencilerin çok yönlü gelişimini önemsediklerine dikkat çeken Başkan Işık, "Sınavlardaki başarı elbette önemli ama bizler için asıl olan, bu gençlerin ahlaki, manevi ve toplumsal sorumluluk bilinciyle de donatılmış bireyler olmasıdır. Bu başarının ardında, ailelerin, öğretmenlerin ve okul yönetimlerinin ortak emeği var. Bütün yavrularımızı yürekten tebrik ediyoruz. Rabbim başarılarını daim eylesin, onları istikametten ayırmasın. Gençlerimizi izlemeye, desteklemeye devam edin. Onlar bu ülkenin yarınları, umutları ve en kıymetli hazinesidir" dedi.

Haberin Devamı

LGSde 63 imam hatip öğrencisi tam puan aldı: Mezun dernekleri yükselişe dikkat çekti

LGSde 63 imam hatip öğrencisi tam puan aldı: Mezun dernekleri yükselişe dikkat çekti

Haberle ilgili daha fazlası:
#İmam Hatip Ortaokulu#İmam Hatip#LGS

BAKMADAN GEÇME!