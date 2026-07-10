LGS’de sonuç günü

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 13 Haziran’da, yurtiçinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin okulda, yurtdışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde gerçekleştirilmişti. Sınavda 1 milyondan fazla aday hayalindeki lise için ter dökmüştü. LGS sonuçları bugün ilan edilecek.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenciler, 13-24 Temmuz tarihleri arasında lise tercihlerini yapacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos’ta duyurulacak.

KAÇ BİRİNCİ ÇIKACAK

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Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrenci sayısı da netleşecek. Eğitim uzmanları, sınavın özellikle matematik bölümünün geçen yıla göre daha seçici olduğu değerlendirmesini yaparak, bu yıl tam puan alan öğrenci sayısının 2025’e kıyasla daha düşük olmasını beklediklerini ifade ediyor. Diğer yandan merkezi sınava girmeyen öğrencilerse yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

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ÖZELLERDE TABAN PUANLAR

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte sınavla öğrenci alan özel özel okullar da taban puanlarını bugün ilan edecek ve birinci önkayıt dönemi 11-12 Temmuz tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 13 Temmuz’da ise 09.00-12.00 saatleri arasında asil liste, 13.00-18.00 saatleri arasında yedek liste kesin kayıtları yapılacak. Özel okullarda serbest kayıt dönemi 14, 16 ve 17 Temmuz tarihlerinde devam edecek. Yerleştirmeye esas nakil dönemindeki kayıt işlemleri ise bakanlığın açıkladığı takvim doğrultusunda yürütülecek.

LGS TAKVİMİ

Sınav sonuçlarının açıklanması:

10 Temmuz

Tercih işlemleri: 13-24 Temmuz

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların açıklanması: 5 Ağustos

Yerleştirmeye esas 1 ve 2’nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları:

5-14 Ağustos

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