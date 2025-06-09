LGS’de son viraj tüyoları denge ve güven zamanı

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LGS bu yıl 15 Haziran’da iki oturumda uygulanacak. Birinci oturum saat 09.30’da başlayacak ve adaylara 50 soruluk sözel bölüm için 75 dakika süre verilecek. İkinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak; sayısal bölümde 40 soruya karşılık 80 dakika süre verilecek. Sınava kalan süre azalırken hayalindeki lise için ter dökecek yaklaşık bir milyon 8’inci sınıf öğrencisinin heyecan ve stresi artıyor. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin, son haftada çocukların psikolojik dayanıklılığını güçlendirecek, kaygısını azaltacak bir yaklaşımın önemine dikkat çekiyor.

BİLGİ PEKİŞTİRİLMELİ

“LGS, yalnızca bir sınav değil, emek dolu bir yolculuğun önemli bir durağı” diyen Erçetin, şunları söyledi: “Bu durağa varırken yoğun bilgi yüklemelerinden çok, bilginin pekiştirilmesine odaklanılmalı. Sınav saatine uygun zaman dilimlerinde çözülen denemeler, süre yönetimini geliştirir. Ancak asıl dikkat edilmesi gereken, uyku düzeni, dengeli beslenme ve ekran süresinin kontrolüyle hem fiziksel hem zihinsel dayanıklılığın korunması, denge ve güvende olunması çok önemli.

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‘SANA GÜVENİYORUM’

Sınav sabahı rahat kıyafetler giymek, gerekli belgeleri önceden hazırlamak ve sınav arasında soru tartışmalarına girmemek gibi küçük detaylar büyük fark yaratır. Aileler, bu süreçte çocuklarına ‘Yanındayım, sana güveniyorum’ demeli. Bu cümle, en az doğru cevaplar kadar kıymetli.”

SON HAFTANIN ALTIN KURALLARI

- Yeni konu öğrenmeyin, bildiklerinizi pekiştirin.

- Her gün mutlaka deneme çözün, analiz yapın.

- MEB’in örnek ve çıkmış sorularını inceleyin.

- Beslenmenize ve uykunuza dikkat edin.

- Dijital ekran süresini azaltın.

- Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın.

- Sınavı ‘hayatın sonu’ değil, bir aşama olarak görün.

ESKİ BİLGİLER KARIŞABİLİR

EĞİTİM Uzmanı Onur Soğuk ise son haftada artık yeni konu öğrenilmesinin sakıncalı olabileceğini vurgulayarak şu önerilerde bulundu: “Bu noktada yeni konulara girmek, eski bilgilerin karışmasına neden olabilir. Bu yüzden özellikle soru çözümüne ve deneme sınavlarına ağırlık verilmesi gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı örnek ve çıkmış sorular mutlaka gözden geçirilmeli. Çünkü bu sorular, sınavın soru tipleri hakkında ciddi ipuçları içeriyor.

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STRESTEN UZAK DURUN

Diğer yandan arkadaş ya da akrabalar arasında stresi artıracak değil, moral verecek kişilerle vakit geçirmek sınav öncesi psikolojiyi olumlu etkiler. Ancak spor veya fiziksel aktivitelerde olası sakatlık riskleri de göz önüne alınmalı. Uyku düzeni de sınav performansının temel taşıdır. Rutinleri bozmayın.”

LGS TERCİH TAKVİMİ

- Merkezi sınav: 15 Haziran

- Sonuçların ilanı: 11 Temmuz

- Tercih işlemleri: 14-24 Temmuz

- Yerleştirme sonuçları: 4 Ağustos

- Yerleştirmeye esas 1 ve 2’nci nakiller: 4-14 Ağustos

SINAV ANINA HAZIRLIK

OĞUZKAAN Koleji Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, sınav anı için teknik tavsiyelerde bulundu:

- Kitapçığı ve optik formu teslim alır almaz, sayfa eksikliği olup olmadığını kontrol edin. Cevap kâğıdındaki T.C. kimlik numarası, ad-soyad bilgileriniz doğru yazılmış mı, mutlaka bakın. Hata varsa sınav görevlisine hemen bildirin. Her şey doğruysa, kitapçık türünü hemen işaretleyin.

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- İlk sorular gözünüze zor geldiyse moral bozmadan turlama taktiği uygulayın. Kolay soruları önce çözerek hem zaman kazanın.

- Kodlama yaparken kaydırma yapmamak için atladığınız soruları optik forma ufak işaretlerle belirleyin. Geri döndüğünüzde hem hızlı bulursunuz hem de hata riskini azaltırsınız.

- “Bu soru zor” diye düşünmeyin. Uzun görünen bazı soruların çözümü oldukça basittir. Ön yargısız okuyun, dikkatle ilerleyin.

- Matematik ve fen bilimlerinde işlemleri mutlaka kağıda yazarak yapın. Böylece hem adım adım kontrol etmiş olursunuz hem de hata riskini en aza indirirsiniz.