LGS’de son şans

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Adaylar son kez puanlarının yettiği boş kontenjanlara başvuracak. Bugün başlayan ikinci nakil dönemi 4 Ağustos gününe kadar sürecek.Merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar, pansiyonlu okullar ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullarda, adaylar en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Sonuçlar 7 Ağustos’ta açıklanacak.

LGS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

-31 Temmuz: Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı

-31 Temmuz-4 Ağustos: Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması

-7 Ağustos: Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı

-8-16 Ağustos: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması

- 18 Ağustos: İl veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması

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- 22-25 Ağustos: Yatılılık başvurularının okul ve kurumlarca alınması