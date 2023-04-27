LGS'de son 1 ayı iyi değerlendiren kazanır

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Geçen yıl yaklaşık 1 milyon 32 bin 8’inci sınıf öğrencisinin katıldığı sınavda bu yıl yaklaşık 1 milyon 250 bin öğrencinin hayalindeki liseye girebilmek için ter dökmesi bekleniyor. Ancak uzmanlara göre, bu yıl sınav hem depremin etkisi nedeniyle hem de sadece ilk dönem konuları sorulacağı için daha zorlayıcı olabilir.

Sınava hazırlık için son haftaların çok kritik olduğuna dikkat çeken eğitimci Onur Soğuk, “Bu süreyi iyi değerlendiren öğrenciler her zaman öne çıkar. Öğrencilerin bunun bilincinde olması lazım. Son bir ay ne kadar efor sarf ederlerse, eksiklerini ne kadar çok tamamlarlarsa, ne kadar çok soru çözerlerse rakiplerinin önüne geçme şansları da o kadar çok olacaktır. Öğrencilerimiz bu sebeplerden önlerindeki süreci iyi değerlendirmeli” dedi.

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O KONULAR ZORLAYABİLİR

LGS’de sadece ilk dönem konularından soru sorulacak olmasının avantaj gibi görünmesine rağmen bir noktaya dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Soğuk şöyle devam etti:

“2020 yılında da aynı uygulama söz konusu olmuştu. O yıl yapılan sınavın kolay olmadığını gözlemlemiştik. Bu yıl da zor sorular sorulabileceğini öğrencilerin düşünmesi lazım. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar ayrıntıya inerek ve bol miktarda soru çözerek sınava hazırlanmalılar. Deneme sınavları gerçekçi olmalı. Hatalar mutlaka gözden geçirilmeli, eksikler görülmeli ve not edilerek tamamlanmalı. Eksiklerini farkeden öğrenciler özellikle Türkçe’de deyim, mecaz ve anlama bilgisi gibi zorlanılan konulara dikkat etmeli. Diğer yandan paragraf soruları, sözel mantık ve muhakeme sorularının da zorlayıcı olduğunu görüyoruz. Yeni nesil matematik soruları hem matematik bilgisini hem de okuma ve anlamayı ölçen sorular olduğu için bunlara da dikkat edilmeli. Bu alanlarda bol soru çözülmeli. Ayrıca bu yılla sınırla kalmadan daha önceki yıllara ait örnek sorular da mutlaka çözülmeli. Bakanlık sisteminde bulunan diğer deneme ve testler de gözden geçirilmeli. Öğrencilerimizin yapması gereken en önemli şey aslında bol bol soru çözmek.”

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE UYGUN KOŞULLAR SAĞLANMALI

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- Sınava hazırlık sürecinde bu yıla özel olarak depremin etkisine dikkat çeken Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe ise şunları söyledi: “Deprem bölgesinde uyku, güvenlik ve beslenme gibi temel ihtiyaçların doğru karşılanması durumunda ders çalışmanın ve sınava hazırlanmanın olumlu etkisi görülebilir. Deprem bölgesindeki çocuklar için düzenli çalışma yapabilecekleri koşullar mutlaka sağlanmalı.

ÖZGÜVEN ÖNEMLİ

Hem deprem bölgesinde hem de bölge dışında yaşayan tüm çocuklar için sınava hazırlıkta en temel motivasyon adayın yapacağına inanmasıdır. Eğer çocuk ‘Yok ben yapamam’ diyorsa motivasyonu düşük olacaktır. Sabahtan akşama kadar masa başından kalkmadan çalışmak tabii ki pek doğru değil. Öğrenci, güzel vakit geçireceği aktiviteler de yapmalı. Film izlemek, kitap okumak, temiz havada vakit geçirmek, arkadaşlarını görmek gibi etkinliklere belirli bir program dahilinde zaman ayırılmalı. Tabii bu son haftalarda velilere de çok iş düşüyor. Anlayışlı olmalılar. Çocuklarını başkalarıyla kıyaslamamalı, onun potansiyeline göre davranmalılar. Kimi iki saat çalışabiliyor, kimi yarım saat. Anne babalar, çocuğun çalışma alışkanlıklarına göre program oluşturmasına destek vermeli.”

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LGS SINAVI 4 HAZİRAN’DA

- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından otomatik olarak yapılan başvurular 13 Nisan’da sona erdi. 4 Haziran’da uygulanacak sınavın birinci oturumu 09.30’da, ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak. Bu bölümde de öğrencilerin 80 dakika süreleri olacak. Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran’da https://www.meb.gov.tr internet adresinde açıklanacak.

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YKS’DE REKORU GETİREN 5 NEDEN

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 1’inci oturumu Temel Yeterlilik Sınavı’na (TYT) 3 milyon 498 bin 18 kişi, 2’nci oturum olan Alan Yeterlilik Sınavı’na (AYT) 2 milyon 556 bin 350 kişi ve 3’üncü oturum olan Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise 335 bin 786 üniversite adayı başvuru yaptı. Eğitim uzmanı Salim Ünsal, bu yıl YKS’ye başvuruların yaklaşık yüzde 71’inin mezun adaylardan, yüzde 29’unun ise son sınıf öğrencilerinden oluştuğu sonucuna vardığını söyledi.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran’da yapılacak.

Geçen yıl 3 milyon 234 bin 409 başvuru olduğunu, bu yıl ise rakamın yaklaşık 300 bin artışla 3 buçuk milyona ulaştığını belirten Salim Ünsal bu artışın nedenlerini 5 başlıkta sıraladı:

GEÇEN SENE YERLEŞEMEYENLER TEKRAR BAŞVURDU: Geçen seneki adayların yaklaşık 2 milyon 250 bini herhangi bir kuruma yerleşemedi. Bu kişilerin yeniden başvurarak denemek istediğini düşünüyorum.

TABAN PUAN OLMAMASI: Sınavda barajın olmaması bu artışın en büyük etkeni.

SADECE BİRİNCİ DÖNEM SORULARI OLMASI: Sınavın sadece birinci dönem konularıyla sınırlandırılmış olması başvuru sayısını etkiliyor.

DEPREMZEDELERDEN GİRİŞ ÜCRETİ ALINMAMASI: Artışa deprem bölgesinde sınav başvuru ücretinin alınmamasının bir etkisi olabilir.

ÖĞRENCİ AYRICALIKLARI: Son yıllarda ekonomik sebeplerin tercihlerin üzerinde çok etkisi var. Toplu taşımadan, kültürel faaliyetlerden indirimli bilet almak isteyenler de tekrar öğrenci olmak için YKS başvurusu yapmış olabilir.