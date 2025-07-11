LGS’de sıra doğru tercihte… LGS tercihleri başlıyor

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LGS tercih sürecinin yalnızca sayısal verilerle değil, öğrencinin iç dünyası ve hedefleriyle uyumlu biçimde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Eğitim Uzmanı Salim Ünsal şunları söyledi: “Tercih sadece matematik ve istatistik değildir. Yalnızca puana ya da yüzdelik dilime bakmak, diğer tüm parametreleri görmezden gelmek hatadır. Dolayısıyla tercih yaparken okulun niteliği, öğretmen kadrosu, sosyal imkânları ve ulaşım koşulları da dikkate alınmalı. Marka algısı ve güncel trendler, öğrencileri bireysel isteklerinden uzaklaştırabiliyor. Öğrencinin ilgi, yetenek ve beklentilerine göre karar verilmeli. Bu yılın puanı ile geçen yılın yüzdelik dilimleri örtüşmediği için, tercihler mutlaka yüzdelik dilime göre yapılmalı. Puanlara nakil döneminde ihtiyaç duyulacak.

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YÜKSEK PUAN MUTLULUK GARANTİSİ DEĞİL

Diğer yandan puanım ziyan olmasın diye hiç istemediğiniz bir okulu listenize yazmayın. Yüksek puan, mutluluk garantisi değil. Listede birbiriyle çelişen okul türleri, örneğin fen lisesi ile sosyal bilimler lisesi yer alıyorsa, bu kararsızlık göstergesidir. Önce ne istediğinizi netleştirin. Benzer yüzdelik dilimde çok sayıda okul olabilir. Elemeyi yaparken her okulun eğitim modeli, dili ve sosyal ortamı göz önüne alınmalı. 10 tercihin tamamı, yerleştiğinizde sizi mutlu edebilecek okullar olmalı. Eğer son sıradaki okul hakkında içinize sinmeyen bir his varsa, o tercihi yapmayın.

HER DUYDUĞUNUZ ÖNERİYE İNANMAYIN

Başka şehirlerdeki okullar için karar verirken, öğrencinin yaş düzeyini, pansiyon koşullarını ve duygusal hazır bulunuşluğunu iyi değerlendirin. Devlet mi özel mi kararını verirken sadece burs oranlarına ya da puanınıza değil, her iki kurumun da uzun vadeli katkılarına ve ailenin bütçe planlamasına da bakılmalı. Bilgiye erişim kolay, ama uzman seçimi önemli. Her duyduğunuz öneriyi değil, güvenilir kaynaklardan gelen yönlendirmeleri dikkate alın.”

MEB KILAVUZU… TERCİHLER NASIL YAPILACAK

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından dün yayımlanan “Tercih Süreci Veli Kılavuzu”na göre yerleştirmeler; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere üç şekilde yapılacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle tercih yapabilecek. Ancak tüm adaylar, ilk olarak “yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar” ekranından tercih yapacak. Bu alanda en az bir okul tercih edilmesi zorunlu olacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek. Merkezi yerleştirmede, merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanları ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. LGS puanıyla öğrenci alan Türkiye genelindeki okullar tercih edilebilecek.

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ÖNCE OKUL TÜRÜNÜ BELİRLEYİN

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz ise tercihte dikkat edilmesi gereken teknik süreçleri ve okul seçiminde stratejik noktaları şöyle sıralıyor:

- Önce hangi okul türünün sizin için neden uygun ya da uygun olmadığını belirleyin.

- Örneğin hedefiniz tıp değilse, sırf yüksek puanlı diye fen lisesi yazmak sizi hem gerçek hedefinizden uzaklaştırır hem de zorlayabilir.

- Okulun dili, mezuniyet sonrası imkânları, bölümü ve müfredatı uzun vadeli hedefinizle örtüşmeli.

- Eğer mesleki ve teknik Anadolu lisesi düşünülüyorsa, seçilen alanın iş olanakları ve üniversite geçiş durumu mutlaka araştırılmalı.

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- Aynı yüzdelik dilimdeki okullardan öncelikle evinize yakın olanları tercih etmeniz uygun olur.

- Özel okul düşünenler, okulların taban puanı, ücretleri ve kayıt takvimlerini yakından takip etmeli. Unutmayın: Özel okula kayıt yaptırırsanız LGS tercih hakkınız kapanır.

- Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara başvurmayı planlıyorsanız, şartlarını 14 Temmuz’dan itibaren ilgili okulun internet sitesinden takip ederek şahsen başvurmalısınız.