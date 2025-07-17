'LGS'de şaibe' iddialarının ardından Milli Eğitim'de dikkat çeken atama

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CNN Türk Muhabiri Nisa Korkmaz, yaşanan bu gelişmeye ilişkin ayrıntıları şu sözlerle aktardı:

MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk yaklaşık 5 yıldır görev yapıyordu. Görevden alındı ve yerine Prof. Dr. Ersin Karaman atandı. Bu neden önemli, LGS ile ilgili son birkaç haftadır çokça tartışma vardı. LGS 15 Haziran'da yapıldı ve 11 Temmuz'da da sonuçlar açıklandı. LGS'de soru kitapçıklarının sızdırıldığı iddiası vardı. Bu da Bakan Tekin tarafından yalanlandı. Kitapçığın sınavın bitiminden sonra yayımlandığı belirtildi. Bakan Tekin iddiaları bu şekilde yalanladı. Ardından da sonuçların açıklanmasından sonra 719 öğrencinin birinci olduğu belli oldu ve şaibe iddiaları ortaya atıldı.

DMM: BU BİRİMİN SINAV HİZMETLERİ İLE ALAKASI YOK

Önce Bakan Yusuf Tekin sonra da Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu iddiaları yalanladı. Bu nedenle de MEB Bilgi İşlem Müdürü'nün görevden alınmasının bu iddialardan sonra olması dikkat çekici oldu. Bununla ilgili de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yine bir açıklama geldi. MEB sınav işlemlerinin bu birimle ilgili olmadığı ifade edildi. Bu görev değişikliğinin şaibe iddiaları ile alakası olmadığı söylendi.