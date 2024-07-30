LGS’de nakile rağmen boş kontenjan

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını resmi internet adresinden açıkladı. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 2 Ağustos’a kadar alınacak, sonuçlar ise 5 Ağustos’ta ilan edilecek. İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından boş kalan kontenjanlar için 6 -14 Ağustos tarihleri arasında il, ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yeni başvurular alınacak. Böylece 16 Ağustos’ta yerleştirme süreci tamamlanacak. Okullardaki kontenjanları eğitim uzmanı Salim Ünsal şöyle değerlendirdi:

BU YIL HIZLI GEÇİYOR

“Bu yıl nakiller hızlı geçiyor. İlk yerleştirmelerde 203 bin 578 kontenjanın 5 bin 219’u boş kalmıştı. Birinci nakil haftasında ise toplam boş kontenjan sayısı gerçekleşen nakillere rağmen 7 bin 22’ye yükseldi. Yani MEB sisteminden 2 bin civarında öğrenci çıktı. Yeni durumda fen liselerinde ise hiç boşluk oluşmadı. Birinci nakilde sonuca ulaşamayanlar bu hafta yapılacak ikinci nakillerde yeniden şanslarını deneyebilecekler. Yine 3 tercih yaparak, bunlar arasından birine yerleşme imkânı bulabilecekler. Bu tercihler puan farkı yakın okullar olmalı. Puan farkı yüksek olan okulları tercih etmelerini tavsiye etmem.

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◊ Yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi sonuçlarına göre; kontenjan boşluğu olan toplam 3 bin 12 okuldan 1089’unun taban puanı yükseldi, 1522’sinin düştü. 16 okulda nakil işlemi gerçekleşmesine rağmen taban puanlar değişmedi. Hiç nakil işlemi gerçekleşmeyen 385 okul var.

◊ Fen liselerinde 134’ünün taban puanı yükseldi, 8’inde değişiklik olmadı. 185’inde taban puan düştü. 44 fen lisesinde ise hiçbir işlem gerçekleşmedi.

◊ Anadolu liselerinde 184 okulun taban puanı yükselirken, 8 okulda puan değişmedi, 298’inde ise düştü, 46 okulda nakil gerçekleşmedi. 33 sosyal bilimler lisesinin taban puanı yükselirken, 73’ünün puanı düştü, 2 okulda da nakil hiç olmadı.

◊ Anadolu imam hatip liselerinde 353 okulun taban puanı yükseldi, 313 okulun taban puanı düştü, 153 okulda da nakil gerçekleşmedi.

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İSTANBUL ERKEK’TE PUAN DEĞİŞMEDİ

◊ Anadolu meslek liselerinde 385 okulun taban puanı yükseldi, 653 okulun taban puanı düştü, 140 okulda hiçbir değişiklik olmadı.

◊ En yüksek puanlı okullarda durum şöyle: İstanbul Erkek Lisesi’nin puanı değişmedi. Galatasaray Lisesi’nin puanı 495’ten 494’e düştü. Kabataş lisesi ve Ankara Fen Liselerinde değişiklik olmadı. İzmir Fen Lisesi 491’e düştü, İstanbul Atatürk Fen Lisesi ise 4 puanlık artışla 494’e yükseldi.

İKİ REKOR

İlk yerleştirmede son öğrencisini 165.9 puanla alan Antalya Aksu Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım alanı, 1. nakillerde puan yükselişi rekoru kırıp 238 puan yükselerek son öğrencisini 404.1 puanla almayı başardı. Yine ilk yerleştirmede son öğrencisini 334.1 puanla alan İstanbul Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 1. nakillerde puan düşüşü rekoru kırıp 160 puan gerileyerek son öğrencisini 174.1 puanla aldı.