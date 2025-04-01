LGS’de merak edilen 11 soruya 11 yanıt

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran’da 8’inci sınıflara yönelik düzenlenecek ve 2-16 Nisan tarihleri arasında isteğe bağlı başvuruları alınacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin merak edilen soruları cevapladı. İşte en çok merak edilen sorular ve yanıtları...

1- Sınava katılım zorunlu mu? Sınav isteğe bağlı olacak, yani öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmuyor.

2- Sınavsız öğrenci alan okul tercih edecek öğrenciler sınava girmeli mi? Hayır, sınavsız öğrenci alan okulları tercih edecek öğrencilerin bu sınava girmeleri gerekli değil.

3- Sınav başvurusu nereden ve ne zaman yapılacak? Sınava girmek isteyen öğrenciler, başvurularını 2-16 Nisan tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

4- Başvuru için ücret ödenecek mi? Merkezi sınava başvuru için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

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BAŞVURULAR E-OKUL’DAN

5- Sınav ne zaman yapılacak? Yurtiçi ve yurtdışında 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek merkezi sınavın birinci oturumu Türkiye saati ile 09.30’da, ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak. Sözel alandan oluşan birinci oturumda 50 soru yer alacak ve sınav 75 dakika sürecek. Sayısal alandaki ikinci oturum ise 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecek.

6- Sınav giriş belgesi nereden alınacak? Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettirecek. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacak. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 4 Haziran’da elektronik ortamda ilan edilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, aynı tarihten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

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ÖZEL ÖĞRENCİLERE DESTEK

7- Özel gereksinimi olan öğrencilerin sınavda kendilerine uygun hizmet alabilmeleri için ne yapmaları gerekiyor? Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için örgün eğitime devam edenlerin bilgilerinin okul müdürlükleri tarafından ilgili Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne (RAM) gönderilmesi, açık öğretim ortaokuluna devam edenlerin ise 16 Nisan tarihine kadar açık öğretim ortaokulu müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekecek. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç gereç ve cihazları kendileri getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecek.

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8- Sınav sonuçları ne zaman ve nereden ilan edilecek? Merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz’da MEB’in resmi internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

9- Tercih ve yerleştirme işlemleri hangi tarihlerde yapılacak? Tercih işlemleri 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos’ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2’nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları 4-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İKİ KALEM BİR SİLGİ

10- Sınava girerken öğrencilerin yanında neler bulunmalı? Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca öğrencilerin yanlarında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, bir kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak bir silgi bulundurması gerekecek.

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SORU DAĞILIMI NASIL OLACAK

11- Sınav oturumlarında hangi derslere ait sorular yer alıyor? Merkezi sınavın birinci oturumu olan sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerine ait sorular; ikinci oturumu olan sayısal alanda ise matematik ve fen bilimleri derslerine ait sorular yer alacak. Sınavın birinci oturumu olan sözel alanda Türkçe’den 20, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinden 10, din kültürü ve ahlak bilgisinden 10, yabancı dilden 10 soru olmak üzere toplam 50 soru sorulacak. İkinci oturumdaki sayısal alanda matematikten 20 ve fen bilimlerinden 20 olmak üzere toplam 40 soru yer alacak.