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LGS'de kaç öğrencinin tam puan aldığı açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#LGS Sonuçları#Tam Puan#Öğrenci Başarısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 10:07

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS merkezi sınavı sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrencinin 500 tam puan aldığını duyurdu.

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Binlerce öğrenci ve aileleri merakla bu günü bekliyordu. LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı. 

LGS'DE KAÇ KİŞİ TAM PUAN ALDI?

Milli Eğitim Bakanlığı LGS'de kaç öğrencinin tam puan aldığını da duyurdu. Bakanlığın paylaşımında "Sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği LGS merkezi sınavı sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı." denildi.

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EBA'YA NASIL GİRİŞ YAPILIR

EBA’ya ilk kez giriş yapacak öğrenciler için şifre alma işlemi, veli, ebeveyn veya öğretmen aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Veliler, e-Devlet bilgileriyle EBA sistemine giriş yaptıktan sonra Profil menüsündeki “Öğrenci Şifre” seçeneğini kullanarak öğrenciye özel giriş şifresi oluşturabiliyor.

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Öğretmenler de e-Devlet ya da MEBBİS bilgileriyle EBA’ya giriş yaparak Profil menüsünde yer alan “Öğrenci Şifre” bölümünden öğrenci şifresi alabiliyor.

Öğrenciler, veli veya öğretmenlerinden aldıkları bu şifreyle sisteme giriş yaptıktan sonra kendilerine ait yeni bir şifre belirleyerek hesabı kullanmaya başlayabiliyor.

Ayrıca kullanıcılar, hesaplarına e-posta adresi veya telefon numarası tanımlayarak şifrelerini unutmaları halinde Profil ekranı üzerinden yeni şifre oluşturabiliyor.

LGSde kaç öğrencinin tam puan aldığı açıklandı

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#LGS Sonuçları#Tam Puan#Öğrenci Başarısı

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