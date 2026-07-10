LGS'de kaç öğrencinin tam puan aldığı açıklandı

Haberin Devamı

Binlerce öğrenci ve aileleri merakla bu günü bekliyordu. LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

LGS'DE KAÇ KİŞİ TAM PUAN ALDI?

Milli Eğitim Bakanlığı LGS'de kaç öğrencinin tam puan aldığını da duyurdu. Bakanlığın paylaşımında "Sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği LGS merkezi sınavı sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı." denildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

EBA'YA NASIL GİRİŞ YAPILIR

EBA’ya ilk kez giriş yapacak öğrenciler için şifre alma işlemi, veli, ebeveyn veya öğretmen aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Veliler, e-Devlet bilgileriyle EBA sistemine giriş yaptıktan sonra Profil menüsündeki “Öğrenci Şifre” seçeneğini kullanarak öğrenciye özel giriş şifresi oluşturabiliyor.

Haberin Devamı

Öğretmenler de e-Devlet ya da MEBBİS bilgileriyle EBA’ya giriş yaparak Profil menüsünde yer alan “Öğrenci Şifre” bölümünden öğrenci şifresi alabiliyor.

Öğrenciler, veli veya öğretmenlerinden aldıkları bu şifreyle sisteme giriş yaptıktan sonra kendilerine ait yeni bir şifre belirleyerek hesabı kullanmaya başlayabiliyor.

Ayrıca kullanıcılar, hesaplarına e-posta adresi veya telefon numarası tanımlayarak şifrelerini unutmaları halinde Profil ekranı üzerinden yeni şifre oluşturabiliyor.

Gözden Kaçmasın Bakan Tekin'den LGS sonuçları mesajı Haberi görüntüle