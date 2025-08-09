LGS’de ilk nakil sonuçları açıklandı

Haberin Devamı

Ancak herhangi bir tercihine yerleşemeyen ya da daha üst bir tercihi hedefleyen öğrenciler için süreç devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) takvimine göre, ikinci nakil başvuru dönemi 8-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar, 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek. Başvurular, herhangi bir ortaokul ya da imam hatip ortaokulu müdürlüğü aracılığıyla yapılabilecek. Nakil sonuçları ise 14 Ağustos’ta ilan edilecek.