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Haber Giriş: 01.04.2020 - 13:02,Son Güncelleme:/

LGS'de hangi konular olacak? 2020 LGS müfredatı

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LGS'de hangi konular olacak? 2020 LGS müfredatı
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7 Haziran'da uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın konu dağılımı ve müfredatı, söz konusu sınava katılım sağlayacak yüz binlerce sekizinci sınıf öğrencisi ve aileleri tarafından merakla araştırılıyordu. Beklenen haber dün geldi ve 2020 LGS konu dağılımı ile müfredat belli oldu. Peki, LGS'de hangi konular olacak?

LGS kapsamındaki merkezi sınavda çıkacak soruların müfredat ve kazanımları açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları, //ttkb.meb.gov.tr/ adresinden incelenebilir. İşte, 2020 LGS müfredat ve konu dağılımı...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 7 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarının, //ttkb.meb.gov.tr/ adresinden yayımlandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan 7 Haziran'da LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk, "LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın //ttkb.meb.gov.tr internet adresinde yayımladık." ifadelerini kullandı.

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