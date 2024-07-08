LGS’de en sık yapılan 10 tercih hatası

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) maratonunun sınav kadar önemli bir etabı da tercih dönemi. Doğru tercih yapmak adayların hayalindeki liseye gidebilmesinin anahtarlarından biri. Ancak hayatında ilk kez bu dönemi yaşayacak adaylar için süreç beklenenden karışık olabilir. Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, LGS tercihlerinde en sık yapılan 10 hatayı şöyle sıraladı:

ARAŞTIRMADAN OKUL SEÇMEYİN

1- Sadece puana bakmak: Puanlar her sene değişiklik gösterdiği için liste oluştururken sadece yüzdelik dilimlerinizi dikkate alın.

2- Ziyaret etmeden okul yazmak: Tercih listenize ekleyeceğiniz okulları mutlaka daha önceden görün. Okulun fiziki ve eğitim koşullarını, araştırmadan listeye eklemeyin.

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3- Sadece kendi yüzdelik diliminde tercih yapmak: Tercih listenize doğrudan kendi yüzdelik diliminizden başlamayın. İlk birkaç tercihi kendi diliminizin önünde olan okullardan deneyip şansınızı deneyin.

4- Yüzdelik dilimin altında okul yazmamak: Listenizde sadece kendi yüzdelik diliminiz civarındaki okulları değil, alt tercihlerde daha düşük yüzdelik dilimleri de bulundurup açıkta kalma riskinizi azaltın.

EN İYİ OKUL EVE YAKIN OLANDIR

5- Bölüme karar vermemek: Meslek lisesi tercihi yapacaksanız mutlaka mesleki yetkinlik açısından öğrenciye uygun olabilecek bölümleri belirleyip ona göre tercih yapın.

6- Okulun değerini yüzdelik dilimle bütünleştirmek: Bir okulun yüzdelik diliminin diğer okullardan daha önde olması o okulun mutlaka daha iyi olacağı anlamına gelmez. Onun için öncelikle birbirine yakın yüzdelik dilimli okullarda iyi araştırma yapın. Gerekirse; yüzde 3’lük bir okulu yüzde 2’lik bir okulun önüne yazmaktan çekinmeyin.

7- Uzak okul seçmek: Büyükşehirlerde yaşıyorsanız önemli kriterlerden biri de okulun eve yakınlığıdır. Çocuğunuz vaktinin çoğunu yolda geçirmemesi adına kriterlerden biri de okulun eve yakınlığı olmalı.

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İL DIŞI TERCİHLER İYİ DÜŞÜNÜLMELİ

8- Aile bütçesi yapmamak: Devlet okulu mu özel okul mu ikileminde kalındıysa okulların olanakları iyi araştırılmalı, özel okul noktasında ailenin bütçe planlaması yaptıktan sonra karar vermesi daha doğru olacaktır.

9- İnternette okulu araştırmamak: Okullarla ilgili araştırma yaparken bire bir okullara gitmenin yanı sıra internetten okulların sosyal etkinlikleri ve akademik başarıları araştırılmalı. Gerekirse konun uzmanlarından destek alınmalı.

10- Barınma alternatiflerini düşünmemek: İl dışı tercih düşünülüyorsa yazılacak okulun pansiyon durumu ya da çocuğun diğer barınma alternatifleri mutlaka araştırılmalı. Ayrıca öğrencinin psikolojik olarak evden ayrılma noktasında sorun yaşayıp yaşamayacağı üzerine düşünülmeli. Bu noktada doğru karar verilmeli.