LGS’de ders ders son 10 hafta önerileri

LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav, 13 Haziran’da iki oturum halinde uygulanacak. Başvurular 10 Nisan’a kadar elektronik ortamda alınacak, okul müdürlükleri tarafından 13 Nisan’a kadar onaylanacak. Sonuçlar 10 Temmuz’da açıklanacak, tercihler 13–24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Sınav, 8’inci sınıf öğretim programı kazanımlarına dayalı olarak hazırlanacak. Birinci oturumda 50 soru için 75 dakika; ikinci oturumda 40 soru için 80 dakika süre verilecek. Sorular okuduğunu anlama, yorumlama, analiz ve problem çözme becerilerini ölçmeye yönelik olacak. Eğitim uzmanı Onur Soğuk, sınava yaklaşık 10 hafta kaldığını hatırlatarak bugünden itibaren yapılması gerekenlerle ilgili şunları söyledi:

EKSİK KONULARI TAMAMLA

“LGS’ye az bir süre kala öğrencilerin büyük bölümünün konuları tamamladığı düşünülse de varsa eksik kalan başlıkların bu süreçte mutlaka giderilmesi gerekiyor. Özellikle matematik ve fen derslerinde öğrencilerin kendilerini yeterli görmedikleri konulara odaklanmaları ve bu alanlarda pekiştirme yapmaları önem taşıyor. Türkçe ve inkılap tarihi dersleri ise daha çok yoruma dayalı olduğu için öğrencilerin bol soru çözerek okuduğunu anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmeleri gerekiyor. Bu derslerde de yapılamayan sorular üzerinden eksik konular belirlenmeli ve bu eksikler hızla tamamlanmalı.

SAYISAL DERSLERDE SORU ÇÖZ

Sınavda belirleyici olan derslerin başında matematik ve fen geliyor. Bu nedenle son süreçte öğrencilerin özellikle sayısal derslerde soru çözme sayılarını artırmaları büyük önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı örnek sorular ve geçmiş yılların sorularının yanı sıra farklı yayınevlerine ait denemeler de çözülmeli.

Okul ve dershanelerde yapılan deneme sınavlarına daha ciddi ve disiplinli bir şekilde katılım sağlanmalı. Öğrenciler, elde ettikleri sonuçları düzenli olarak analiz ederek hangi konularda eksikleri olduğunu belirlemeli ve çalışmalarını bu doğrultuda şekillendirmeli.

BAHAR REHAVETİNE KAPILMA

Uzun süredir sınava hazırlanmaktan kaynaklanan yorgunluk nedeniyle ve havaların ısınmasıyla birlikte öğrencilerde motivasyon düşüşü görülebilir. Ancak unutulmamalı ki bunlar artık son haftalar. Bu süreçte pes eden öğrenciler yarışın dışında kalırken, sabırla ve disiplinli şekilde çalışmayı sürdürenler avantaj sağlar.”

VELİLERE UYARI: KIYAS YAPMAYIN

“Bu süreçte velilere de önemli görevler düşüyor. En önemli uyarı çocuklarını diğerleriyle kıyaslamamaları. Aileler, çocuklarını başka öğrencilerle kıyaslamak yerine kendi gelişimsel özelliklerine göre değerlendirmeli. Okul ve dershane öğretmenleriyle iletişim halinde olmak önemli ancak bu iletişimin baskı kuran bir yaklaşımdan uzak, bilinçli ve dengeli olması gerekiyor. Çocukların çalışma süreci yakından takip edilmeli ancak baskı oluşturulmamalı. Eve misafir kabul etmemek ya da sosyal hayatı iyice kısıtlanmak gibi davranışlar çocuk üzerinde stres yaratabilir. Günlük yaşamın doğal akışında devam etmesi öğrencinin psikolojik olarak daha dengeli kalmasına katkı sağlar.”

BESLENME PAKETİ

- Bu yıl ilk kez iki oturum arasında isteyen öğrencilere beslenme paketi verilecek. Paket içeriğinde kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su yer alacak. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 3 Haziran’dan itibaren hazırlanacak.

SINAV 13 HAZİRAN SONUÇ 10 TEMMUZ



