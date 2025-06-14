LGS’de büyük sınav yarın

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Sınava bu yıl 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvuru yaptı. Ancak sınav, isteğe bağlı olduğu için bu öğrencilerin bir bölümü sınava girmeyecek ve yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek. Sınav, 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda gerçekleştirilecek. Yurtdışında ise 13 okulda, 37 salonda uygulanacak. Özel durumu olan öğrenciler için evde ve hastanede sınav imkânı sağlanırken, görme engelli ve az gören öğrenciler için de gerekli tedbirler alındı. Sınav günü öğrencilerin en geç 09.00’da sınava girecekleri binada hazır bulunmaları gerekiyor. Kimlik kontrolü ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi bulundurmaları zorunlu. Kimlik belgelerinde fotoğraf şartı aranmıyor.

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SONUÇLAR 11 TEMMUZ’DA

LGS, aynı gün içinde iki oturum hâlinde uygulanacak. Birinci oturum saat 09.30’da başlayacak. Öğrencilere 75 dakikalık sürede Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. İkinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak ve 80 dakika sürecek. Bu bölümde öğrenciler, matematik ve fen bilimleri derslerinden oluşan 40 soruyu yanıtlayacak.

LGS sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde duyurulacak.

ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yarınki sınava girecek öğrenci ve görevlilere, ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verileceğini duyurdu.

Toplu taşıma araçlarına binerken öğrencilerin sınav giriş, personelin ise görev belgesini göstermesinin yeterli olacağı belirtildi. Açıklamada, uygulamanın sınavın başlangıç saati 09.30’dan 2 saat önce başlayacağı, bitiş saatinin ardından 2 saat daha devam edeceği ifade edildi.

Ankara’da da EGO Genel Müdürlüğü, LGS sınavına girecek adayları, sınav giriş belgelerini göstermeleri halinde toplu taşıma araçlarında ücretsiz taşıyacağını duyurdu.