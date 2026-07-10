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LGS'de birinci oldu: 'Böyle bir inancım yoktu' dedi başarının sırrını anlattı

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#LGS Birincisi#Sefa Fırat#Elazığ
LGSde birinci oldu: Böyle bir inancım yoktu dedi başarının sırrını anlattı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 13:31

Elazığ İhsan Tangülü Ortaokulu öğrencisi Sefa Fırat, 13 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu. Sefa Fırat "Bu başarı için 4 yıldır çalışıyorum" dedi.

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13 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı. Elazığ İhsan Tangülü Ortaokulu öğrencisi Sefa Fırat, tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puanla Türkiye birincisi oldu. Başarısıyla ailesinin, öğretmenlerinin ve Elazığ'ın gururu haline gelen Fırat, "Sene başında böyle bir inancının olmadığını fakat sene sonlarına doğru girdiği sınavlarla bunu hissettiğini belirterek bu başarı için 4 yıldır çalışıyorum" dedi.

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‘AZİMLİ VE GÜVENLİ ÇALIŞMAK GEREKİYOR'

LGS sınavından tam puan aldığını belirten Sefa Fırat, "Bu sonucu öğrendiğimde çok mutlu olmuştum. Bu süreç için 4 yıldır çalışıyordum. Benim için de bir karşılık oldu. Aslında sene başında böyle bir inancım yoktu ama sene sonuna doğru, sınavlarda kendimi denemem sonucunda arttı. Hem azimli çalışmam hem de öğretmenlerim ve ailemin bana kattıkları bana çok yardımcı oldu. Ülkeme ve yurduma katkı sağlamak için mühendis olmak istiyorum. Yerli ve milli konularda ülkeme yardımcı olmak istiyorum. Bu sınav bir son değil, bu sınavdan sonra da hayat için önemli şeyler var. Benim yaptığım başarıyı diğer arkadaşlarım da yapabilir. Çünkü mümkün olan bir şey. Azimli ve güvenli çalışmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

LGSde birinci oldu: Böyle bir inancım yoktu dedi başarının sırrını anlattı

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‘ÖĞRENCİMİZ TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLARAK BİZLERİ GURURLANDIRDI'

Bugün gururlandıklarını aktaran İhsan Tangülü Ortaokulu Müdürü Alpay Güler, "Öğrencimiz Sefa Fırat, ilimizde 500 tam puan alarak derece yaparak Türkiye birincisi oldu. Bu gururu yaşatmamıza vesile olan olayın kahramanı Sefa ama arkasındaki annesinin desteğini yakından biliyoruz. Öğretmenlerimizin çabalarını da yakından gördük. Bu öğrencimizin bizi gururlandıran bir başka tarafı da ahlakı ve davranışlarıyla örnek bir öğrenci olmasıydı. Akademik anlamda başarı sadece yeterli değil. Kişilik ve karakterin de önemli olduğunu ortaya koyduğu için mutluyuz. Bütün öğrencilerimizin aynı başarıyı sağlaması için elimizden geleni yapıyoruz" cümlelerini kullandı.

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#LGS Birincisi#Sefa Fırat#Elazığ

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