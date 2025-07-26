LGS'de birinci olan 5 öğrenciye burs verilecek! 9 ay boyunca sürecek

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasarı alan Hatay'da bin 604 eğitim kurumunun yaklaşık üçte biri kullanılamaz hale geldi. Hatay Valiliği ve hayırseverlerin katkılarıyla 172 eğitim kurumunun inşaatı tamamlanırken, bazı okullarda güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Bölgede eğitim kalitesinin ve öğrencilerin başarı seviyelerinin artması için yürütülen çalışmalar sonuç veriyor. Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) 5 öğrenci Türkiye'de 500 tam puan alırken Yüksek Kurumlar Sınavı'nda (YKS) ise 26 öğrenci sıralamada ilk binin içerisinde yer aldı.

YKS'DE DERECE YAPAN VE LGS'DE BİRİNCİ OLANLARA BURS

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, başarılı öğrencilerle ve velileriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Vali Masatlı, başarılı öğrencilere plaket ve burs belgesi takdiminde bulundu. Başarılı öğrencilerden YKS’de derece yapanlar 9 ay süreyle aylık 3 bin TL, LGS’de birinci olanlar 9 ay süreyle aylık 2 bin TL burs alacaklar.

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Merkezi sınavlardaki başarının kent açısından gurur verici olduğunu ifade eden Hatay Valisi Masatlı, "Bizler eğitimi Hatay'ımıza nefes oluyor şiarıyla, çalışmalarımıza başladık. Şu ana kadar 172 yeni okulumuzu hizmete aldık ve bin 717 derslik sayısına ulaştık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu hedef doğrultusunda 5 Şubat 2023 tarihinde 14 bin 700 olan derslik sayımızı, 84 okulda inşaatlarımız tamamlandığında derslik sayısını 16 bin 700'e çıkaracağız.

Özellikle merkezi sınavlardaki başarısı da bizim açımızdan gerçekten gurur verici sonuçlara yol açtı. Bu 2025 yılında 26 öğrencimiz bursluluk sınavında tam puan aldı. Diğer taraftan LGS sınavında 5 öğrencimiz yine Türkiye'de 500 tam puan aldı. En son YKS sınavında da ilk bin öğrenci içerisinde 26 öğrencimiz ilk bin öğrenci içerisinde yer aldı. Dolayısıyla bütün bunları değerlendirdiğimizde eğitim fiziki mekanlarla değil içinde yapılan eğitim faaliyetleriyle, etkinliklerle, yetenek ve beceri geliştirmeleri de farklı bir boyuta geldiğini buradan özellikle ifade etmek isterim. Hatay ilimizi dokuzuncu defa küllerinden yeniden doğduğunu görürken bu tür başarıların da bizi ne kadar mutlu ettiğini buradan özellikle ifade etmek isterim. Öğrencilerimizi canıgönülden, yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını bekliyorum" dedi.

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"ÖĞRENDİĞİM BİLGİLERİ KALICI HAFIZAYA ATMAYA ÇALIŞTIM"

Üniversite sınavında sayısal bölümden 544 puan alarak 238'inci olan öğrenci Turhan Hırfanoğlu, "Bu yılki YKS sınavında sayısal bölümünde 544 puan aldım ve yerleştirme sıralamam ise 238'inci oldum. Fizik bölümünü istiyorum. İleride kuantum ve astronomi dallarından birini seçeceğim. Bilimsel ve öğrenme tekniklerini çok önemseyerek uyguladım. Öğrendiğim bilgileri kalıcı hafızaya atmaya çalıştım. Sınava hazırlananlar, özgüvenli olmalılar. Çalıştıktan sonra hiçbir konu zor değildir. Çalışmaya odaklasınlar" ifadelerini kullandı.