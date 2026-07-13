LGS’de adım adım tercih maratonu

Haberin Devamı

Merkezi yerleştirme, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına sınav puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Öğrenciler bu kapsamda en fazla 10 okul tercih edebilecek.

- Merkezi sınav puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP), 8, 7 ve 6’ncı sınıf yıl sonu başarı puanları, 8’inci sınıftaki özürsüz devamsızlık gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve son olarak yaşı küçük olan öğrenci dikkate alınacak.

- Yerel yerleştirme işlemleri öğrencilerin ikamet adresi, okul başarı puanı ve özürsüz devamsızlık gün sayısı dikkate alınarak yapılacak.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

YEREL TERCİH YAPMAK ZORUNLU

- Eşitlik halinde sırasıyla 8, 7 ve 6’ncı sınıf yıl sonu başarı puanlarına bakılacak. Tüm adayların öncelikle yerel yerleştirme tercihi yapması zorunlu. Yerel yerleştirme tercihi yapılmadığı takdirde merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okulların tercih ekranı açılmayacak.

Haberin Devamı

- Öğrenciler ilk aşamada yerel yerleştirme ekranından en fazla 5 okul tercih edebilecek. Bu tercihlerde ilk 3 okulun kayıt alanından seçilmesi zorunlu olacak. Aynı okul türünden ise en fazla 3 okul tercih edilebilecek.

TOPLAM 20 OKUL SEÇİLEBİLECEK

- Yerel yerleştirme işlemini tamamlayan öğrenciler isterlerse merkezi sınavla öğrenci alan okullardan en fazla 10, pansiyonlu okullardan ise en fazla 5 okul tercih ederek toplamda 20 okula kadar tercih yapabilecek.

- Tercih ekranında okullar renklerle gösterilecek. Yeşil, öğrencinin kayıt alanındaki okulları temsil edecek. Mavi ise komşu kayıt alanındaki okullar, kırmızı diğer kayıt alanlarındaki veya il dışındaki okullar anlamına gelecek.

- Özel öğretim kurumlarına kesin kayıt yaptıran öğrencilerin tercih ekranı açılmayacak. Ancak tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettiren öğrenciler yeniden tercih yapabilecek. Aynı uygulama yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için de geçerli olacak.

Haberin Devamı

- Bugün başlayan tercih süreci 27 Temmuz günü sona erecek.

İKİ AŞAMALI NAKİL

- Yerleştirmeye esas nakiller iki dönemde gerçekleştirilecek. Her nakil döneminde öğrenciler merkezi sınavla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme kapsamındaki okullar ve pansiyonlu okullar için ayrı ayrı en fazla 3’er tercih yapabilecek. İlk yerleştirmede tercih ettiği okula yerleşen öğrenciler, nakil döneminde kayıt alanından okul seçme zorunluluğu olmadan tercih yapabilecek.

- Yerleşemeyen öğrenciler ise ilk iki tercihini kayıt alanından yapmak şartıyla en fazla 3 okul seçebilecek.

SONUÇLAR 5 AĞUSTOS’TA

- Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos’ta ilan edilecek.

Haberin Devamı

- Birinci nakil başvuruları 5-7 Ağustos, sonuçları 10 Ağustos’ta açıklanacak.

- İkinci nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos’ta duyurulacak.

- Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos’ta tamamlayacak.

- Yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 4 Eylül’de açıklanarak e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.