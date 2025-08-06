LGS’de 500 puanla 5’inci tercihe

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BU yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 500 tam puan alan 719 adayla rekor kırdı. Ancak bu rekor, soruların tamamına doğru yanıt veren şampiyonların zirve okullara yerleşmelerini zorladı. 2024’te 352, 2023’te ise 562 öğrenci tam puan almıştı. Hal böyle olunca 400 öğrenci alan İstanbul Erkek, Galatasaray ve Kabataş Erkek Liseleri kontenjanlarının hepsini şampiyon öğrenciler doldurdu.

BAŞARI PUANI, YAŞ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yerleştirme sistemine göre, puan eşitliği durumunda sırasıyla Ortaokul Başarı Puanı (OBP), 8, 7 ve 6’ncı sınıf yıl sonu başarı puanları, devamsızlık durumu, tercih önceliği ve öğrencinin yaşı devreye giriyor. OBP puanındaki küçük farklar bazı adayları hayallerinden uzaklaştırdı. Tüm sorulara doğru cevap veren ve 97.8 OBP’si olan ancak ilk sıralardaki tercihlerine değil ancak 5’inci tercihine yerleşebilen Deniz Ertaş da bu adaylardan biri.

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ÇOK YOĞUN HAZIRLANDIM

Deniz,LGS’de tüm sorulara doğru cevap verdi. Hayali ise İstanbul Erkek Lisesi’ydi. Tercih listesinde sırasıyla İstanbul Erkek, Galatasaray, Kabataş Erkek Lisesi Almanca Bölümü ile aynı okulun İngilizce Bölümü’nü yazdı. Ancak yerleştiği yer 5’inci tercihi Cağaloğlu Anadolu Lisesi olunca şaşırdı: “Sınava çok yoğun hazırlandım. Hayalimdeki okul İstanbul Erkek Lisesi’ydi. Tüm soruları doğru yaparak 500 tam puana ulaştım. Yani sonuç beklediğim gibi oldu ama tercih sonuçları ne yazık ki beklediğim gibi olmadı. En kötü 3’üncü tercihime yerleşmem gerektiğini düşünüyorum fakat öyle olmadı.”

ŞANSINI NAKİLDE DENEYECEK

- Deniz’in babası Şener Ertaş, oğlunun Türkiye birincileri arasında yer almasına rağmen ilk tercihlerine yerleşememesini şöyle değerlendirdi:

“Deniz’in bu kadar alt sıralara yerleşeceğini hiç beklemiyorduk. En kötü 3 veya 4’üncü tercih olabilir diye düşünüyorduk. Ortaöğretim başarı puanı 97.8. Ortaöğretim başarı puanı 99 olanlar ilk tercihi olan İstanbul Erkek Lisesi’ne yerleşti. Tek bir sınavla öğrencilerin başarısını ortaya çıkarmak mümkün değil. Normal şartlarda geçmişte tam puan alan adayların sayıları ve sınavın zorluğu dikkate alındığında beklenen şampiyon sayısı 200 ile 300 arasındaydı. 719 kişi birinci olduğunda bu çocukların gerçekten hak ettikleri okullara yerleşmeleri de zorlaşıyor. İstediği okula gidebilmesi için nakil başvurusu yaptık. İstanbul Erkek, Galatasaray ve Kabataş Erkek Lisesi’ni yazdık.”

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KONTENJAN SAYILARI

İstanbul Erkek Lisesi 150

İstanbul Erkek Lisesi 150

Galatasaray Lisesi 100

Kabataş Erkek Lisesi Almanca 60, Kabataş Erkek Lisesi İngilizce 90 olmak üzere toplam 150