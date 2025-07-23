LGS'de 455 puan alarak birinci oldu! LGS şampiyonu hayalini açıkladı 'Okuldan sonra direkt buraya geliyorduk...'

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Merkez ilçelerin yanı sıra; Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus ilçelerinde de Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi açan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; kentte her çocuğun eğitim hakkına eşit erişebilmesi için, profesyonel kadrosuyla çalışmalarını yıl boyunca sürdürüyor.

10 AYLIK ÇALIŞMAYLA BAŞARIYI YAKALADI

Bu başarılardan birisini elde ederek Aydıncık’ta ilçe birincisi olan 14 yaşındaki Duru Uzun, LGS’den aldığı 455 puan ile öğretmenlerini gururlandırdı. Hayali olan Fen Lisesi’ne girebilmek için yıl boyu yoğun bir çalışma programına giren Uzun, Büyükşehir Kurs Merkezi’ndeki öğretmenlerinden aldığı etütler, girdiği ücretsiz deneme sınavları ve rehberlik danışmanlığı sayesinde hayallerine bir adım daha yaklaştı.

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Aydıncık Kurs Merkezi Sorumlusu Erdem Anamurluoğlu, Duru Uzun’un 10 aylık bir çalışma ile başarıyı elde ettiğini belirtti. Gereken noktalarda bire bir çalışmalar da yapıldığını söyleyen Anamurluoğlu, “Öğrencilerimiz Kurs Merkezimize okul çıkışında geliyorlar. Burada derslerimiz verimli bir şekilde işleniyor ve bire bir yapılan etütlerle eksikler tamamlanıyor” dedi.

Kendine olan güveni, Büyükşehir Kurs Merkezi’ndeki öğretmenlerinin desteği ve düzenli bir çalışma ile kazandığını söyleyen Duru Uzun, “Kurs Merkezi’nde düzenli etütler yapıldı, haftalık denemelere girdik. Yanlışlarımızı gördük ve öğretmenlerimizle konulara dayalı çalıştık. Ayrıca LGS sürecinde motivasyonumuz artsın diye, piknik gibi sosyal aktiviteler de yaptık” dedi.

Kurs Merkezi’nin kendisine her anlamda büyük faydalar sağladığını vurgulayan Uzun, “Aydıncık’taki tek kurs merkezi burası. İyi ki bu kurs merkezi var. Burası sayesinde derslerimize daha etkili çalıştık. Okuldan sonra direkt buraya geliyorduk ve hocaların güzel anlatımı sayesinde konuları pekiştiriyorduk. Okulda soramadığımız soruları, burada öğretmenlerimize sorabiliyorduk. Onlar da bize zaman ayırıp sorularımızı cevaplıyorlardı” diyerek, eksik kalan konuları öğretmenleriyle çalışarak hallettiğini söyledi.

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İyi bir Fen Lisesi’ne girmek istediğini sözlerine ekleyen Uzun, “Hangi okula gidersem gideyim, gittiğim okulda başarılı olmayı hedefliyorum. LGS sürecinde Büyükşehir’den destek aldım. Üniversite sınavına hazırlanırken de destek almayı düşünüyorum. Yapacağım mesleği en iyi şekilde yapmak istiyorum.” diye konuştu